Seguro Defeso: governo bloqueia R$ 58 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O bloqueio de parcelas do Seguro Defeso ocorreu nesta quarta-feira (18). O governo informou que a medida tem o objetivo de conter fraudes. Sendo assim, R$ 58 milhões de 55,5 mil parcelas, sendo assim, 20,1 mil contas tiveram o bloqueio.

De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), mais de 261 mil requerimentos do Seguro Defeso estão em análise.

Por fim, com as medidas de combate à fraudes, o governo afirma economia de 3% da despesa anual com pagamentos de benefício previdenciário Seguro Defeso.