Vai receber o 13º? Veja como consultar o número do INSS em 2023

O governo federal vai antecipar o décimo terceiro 2023 dos aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. O pagamento será feito a partir do mês de maio, conforme o número do INSS. Para quem ainda não sabe como consultar o benefício, ensinamos a entender a numeração do cadastro para receber.

O que é o número do INSS?

O número do INSS é uma sequência numérica usada para identificar o pagamento de aposentadorias, pensões ou auxílios da Previdência Social. Cada benefício tem o seu próprio número, que segue um padrão de dez dígitos.

Sendo assim, o segurado recebe o seu número a partir da carta de concessão, que é enviada ao endereço cadastrado no sistema do INSS após a aprovação de um benefício.

Em muitos casos esse número é igual ao do Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Por isso, o trabalhador pode olhar o seu Cartão do Cidadão para verificar.

Como consultar o número do benefício do INSS?

Agora, se o beneficiário não se recorda do número do benefício e não encontra a carta de concessão, ele também tem outras formas de verificar essa sequência numérica. Pela internet, é possível consultar na plataforma Meu INSS, que oferece variadas informações e serviços digitais aos segurados. Também se pode consultar por ligação telefônica, através da Central de Atendimento do INSS.

Consulta pelo Meu INSS

Para fazer a consulta pela plataforma Meu INSS, o segurado deve acessar o site ou aplicativo, e realizar login com CPF e senha. Para quem faz o primeiro acesso, é necessário efetuar um cadastro. Feito isso, basta clicar em “Meus Benefícios” na página inicial, que será possível verificar o número em questão.

Consulta pela Central 135

Em seguida, outro modo de descobrir o número do benefício do INSS é através de ligação para a Central 135. Ao ligar nessa central, será preciso informar o CPF e confirmar outros dados pessoais. Depois disso, será possível verificar qual o número em questão através da terceira opção de consulta, em que o trabalhador pode verificar a situação de seu benefício.

Nota-se que a ligação por telefone fixo é gratuita. Já para ligações com celular há cobrança de taxa de uma ligação local. É possível ligar de segunda a sábado, entre às 7h e às 22h

VEJA TAMBÉM:

Quem recebe auxílio-doença tem direito ao décimo terceiro em 2023?