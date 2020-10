Jovens bilionários chineses: conheça essas histórias de sucesso

Os jovens bilionários chineses estão cada vez em maior número no país oriental. Apesar de ainda não terem conquistado muitas posições no ranking geral de bilionários mais jovens, eles definitivamente estão a caminho de chegar lá. Principalmente os que comandam empresas de tecnologia.

Oriente é berço de jovens bilionários chineses

A título de comparação, a China, em 2010, acumulava 189 bilionários. Dez anos depois, em 2020, o país abriga 878 bilionários, que juntos combinam uma fortuna equivalente a 4 trilhões de dólares. O grupo, além de ser extenso, atua em vários tipos de mercado.

O homem mais rico da China, por exemplo, conquistou a sua fortuna a partir de um império de água engarrafada.

Desses 878 bilionários, o ranking Hurun Rich mapeou 60 empresários que possuem menos de 40 anos de idade. Os bens desse grupo seleto somam mais de 223 milhões de dólares.

Ademais, 14 dos 60 jovens bilionários chineses estão na lista Hurun pela primeira vez.

Confira quem são os 20 jovens bilionários chineses

1) Huiyan Yang

US$ 33,1 bilhões

39 anos

Na primeira posição está a empresária Huiyan Yang e a sua família. Ela não é somente a jovem bilionária chinesa mais afortunada, como também é considerada a mulher mais rica da Ásia.

Sua fortuna é oriunda majoritariamente das ações da empresa que o seu pai construiu, que é do ramo de desenvolvimento imobiliário (Country Garden).

2) Zetian Zhang

US$ 23,5 bilhões

27 anos

Em segundo lugar, conheça Zetian Zang e seu marido Qiangdong Liu, que viram a sua fortuna crescer em 111% graças ao bom ano do e-commerce JD.com.

Ademais, Zetian é ativa nos negócios do casal e é chefe do conselho de moda de luxo da JD. Vale também mencionar que Zang bateu o recorde de bilionária chinesa mais jovem, quando entrou para a lista aos 24 anos.

3) Hao Yan

US$ 21,3 bilhões

34 anos

Em terceiro está Hao Yan, CEO da Pacific Construction Group. A companhia foi fundada pelo o seu pai, JieHe Yan, e o foco da empresa é em projetos de infraestrutura, como a elaboração de pontes e rodovias.

Yiming Zhang: o jovem bilionário chinês co-fundador da ByteDance, do TikTok

US$ 16,2 bilhões

37 anos

Já na quarta posição, temos Yiming Zhang, co-fundador e CEO da ByteDance. Sua fortuna cresceu, definitivamente, devido ao sucesso mundial do TikTok . Entretanto, seu sucesso está em risco, já que o governo dos Estados Unidos, que é um de seus principais mercados, não considera o aplicativo seguro.

5) Bangxin Zhang

US$ 14 bilhões

39 anos

Ademais, a quinta posição é do empresário Bangxin Zhang, co-fundador e diretor da TAL Education. A companhia é especializada em educação e em 2020 notou um crescimento nas ações devido às políticas de ensino remoto instauradas após o coronavírus.

6) Gang Zhang

US$ 8,8 bilhões

39 anos

Em seguida, temos Gang Zhang, da companhia de alumínio Xinfalyudian. O empresário realizou um salto incrível de 32 posições na lista das pessoas mais ricas do mundo em 2020.

7) Xiaosong Wang

US$ 6,4 bilhões

33 anos

Então, o próximo nome da lista dos jovens bilionários chineses é de Xiaosong Wang, um empresário de 33 anos que comanda a empresa do segmento imobiliário Seazen. Wang assumiu a chefia da companhia depois que seu pai sofreu acusações de assédio sexual em 2019.

8) Qun Wu

US$ 5,3 bilhões

32 anos

Enfim, o dono da oitava posição é Qun Wu, filho de Guangming Wu, que fundou a empresa de equipamentos médicos Yuwell.

Novo nome na lista de jovens bilionários chineses: Gang Ye

US$ 4,9 bilhões

39 anos

Gang Ye é o nono bilionário chinês da lista Hurun Rich. Ye fez a sua fortuna a partir da co-fundação da companhia de internet Sea. Ademais, Gang é o desenvolver por trás de jogos digitais muito famosos. Por exemplo, o Free Fire.

10) Hua Su

US$ 3,8 bilhões

38 anos

Logo então, ocupando a décima posição está o fundador da empresa de aplicativos de GIF Kuaishou. Hua Su teve a brilhante ideia de transformar a sua companhia numa plataforma para compartilhar vídeos na área rural da China. Dessa maneira, o empreendedor ocupou uma parcela do mercado pouco explorada.

11) Meng Yang e Li He

US$3,7 bilhões

38 anos (Meng Yang) e 36 anos (Li He)

Os empresários da marca Anker, que ocupam a décima primeira posição do ranking, viram a sua fortuna crescer, a partir da popularização dos seus gadgets especializados em carregar celulares. O recém lançamento para carregadores da Apple, por exemplo, dobrou de valorização depois de estrear no mercado.

Xiang Li: o jovem bilionário chinês conhecido como “Elon Musk da China”

US$ 3,5 bilhões

39 anos

O Elon Musk da China é o fundador da LiAuto. A empresa possui cinco anos de mercado. Além disso, em 2020, ela abriu capital na Nasdaq (Nova Iorque) e recebeu uma valorização de 10 bilhões de dólares. Esse boom, por conseguinte, trouxe Xiang Li para a lista dos jovens bilionários chineses.

Liang Zhang

US$ 3,45 bilhões

38 anos

Então, na décima terceira posição está o empresário Liang Zhang, filho de Li Zhang –co-fundador da empresa do mercado imobiliário R&F.

14. Tianshi Chen, 35, Cambricon Technologies

US$ 3,1 bilhões

35 anos

Ademais, no décimo quarto lugar, encontra-se Tianshi Chen. O empresário é do ramo de tecnologias e fundou, em 2016, a Cambricon Technologies, companhia especializada na produção de chips, a partir do uso de inteligência artificial.

15) Yixiao Cheng

US$ 3,1 bilhões

35 anos

Em seguida, outro rosto nome novo na lista de jovens bilionários chineses é Yixiao Cheng, co-fundador da plataforma de vídeos Kuaishou. Cheng começou sua carreira como um engenheiro de software na HP e atualmente sua fortuna ultrapassa três bilhões de dólares.

16) Yifeng Wang

36 anos

US$ 3,1 bilhões

Na décima sexta posição temos, então, Yifeng Wang, vice-preisdente da Zhejiang Century Huatong Group, Além do foco na produção de carros, a empresa recentemente começou a explorar o mercado de desenvolvimento de jogos.

Jovens bilionários chineses que enriqueceram no mercado da tecnologia: Wei Cheng

US$ 2,8 bilhões

37 anos

Na décima-sétima posição da lista está o self-made billionaire Wei Cheng, que alcançou esse lugar porque fundou o aplicativo de carona remunerada DiDi. Ademais, o empresário já trabalhou para o Alibaba Group, que é uma companhia referência em e-commerce.

18) Guoyuan Peng

US$ 2,6 bilhões

34 anos

Para finalizar, a caminho da conclusão da lista, está Guoyuan Peng, diretor do grupo educacional NWY. A empresa cresceu mais de 20% desde 2019.

19) Zheng Cao

US$ 2,5 bilhões

37 anos

Por fim, na décima nona posição está Zheng Cao, vice-presidente da companhia de baterias de lítio Zhejiang Hanke Technology. Zheng Cao, junto com o seu pai Ji Cao, possuem 70% das ações do grupo.

20) Yan Wu

US$ 2,5 bilhões

39 anos

Por último, Yan Wu e seu esposo, Qicheng Wang, são os fundadores da Hakim Unique. A empresa não só atua com a internet e as redes sociais, como também tem um braço no ramo imobiliário.