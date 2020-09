Elon Musk dá passos para unir setor automobilístico e geração de energia

Especialistas da indústria comentam que esses movimentos podem redefinir o papel da empresa no setor. A fusão dos setores automobilístico com o setor de distribuição de energia elétrica pode dar passos decisivos na Alemanha.

Além disso, novas fontes de receitas e lucros com a geração e comercialização de eletricidade podem ajudar a Tesla na competição cada vez mais acirrada com as gigantes BMW, Audi, Porsche e Mercedes. Por outro lado, a iniciativa pode abrir novos competidores com as distribuidoras Vattenfall, EnBW, RWE e E.ON.

Tesla já comercializa painéis solares e baterias Powerwall para residências. No entanto, agora parece mirar na venda direta de eletricidade para os consumidores e usar os sistemas de baterias residenciais para prover serviços para a rede elétrica.

Algumas pistas do que a Tesla está imaginando para o futuro dos carros elétricos

Algumas das perguntas direcionadas na pesquisa de opinião com seus clientes ajudam a compreender as possíveis intenções da companhia. Questões tais como: (1) O que motivaria você para trocar seu atual distribuidor de energia elétrica?(2) Você compraria as placas solares e baterias da Tesla se você pudesse mudar para uma nova tarifa de energia elétrica da Tesla? e (3) Você permitiria qua a Tesla controlasse o melhor horário para recarga do seu carro elétrico?

Respostas afirmativas permitiriam à Tesla controlar a recarga das baterias em horários com tarifas menores, além de possibilitar usar a eletricidade armazenada nas baterias para balancear a demanda da rede elétrica. Esse serviço para a rede elétrica ganha cada vez mais importância, uma vez que as fontes intermitentes – solar e eólica – ganham cada vez mais espaço na matriz elétrica alemã.