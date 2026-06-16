Reunião do Copom de junho começa com pressão do mercado por Selic mais alta

A próxima reunião do Copom começa nesta terça-feira, 16 de junho, em meio a um cenário mais difícil para o Banco Central. A taxa Selic está em 14,50% ao ano, mas a dúvida agora é se ainda há espaço para mais um corte ou se a autoridade monetária vai preferir interromper o ciclo de queda dos juros diante da piora nas expectativas de inflação.

A decisão será anunciada na quarta-feira, 17 de junho, após o segundo dia de encontro do Comitê de Política Monetária. O calendário oficial do Banco Central prevê a reunião de junho para os dias 16 e 17, com novos encontros ainda em agosto, setembro, novembro e dezembro. (Banco Central do Brasil)

O mercado chega à semana do Copom menos otimista. O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 15, mostrou nova revisão para cima da Selic esperada no fim de 2026, de 13,50% para 13,75% ao ano. A mudança indica que os analistas passaram a enxergar juros altos por mais tempo, mesmo que ainda exista chance de um corte residual agora em junho. (Agência Brasil)

Mercado eleva previsão da Selic para 13,75%

A piora das expectativas não veio sozinha. A projeção para a inflação oficial de 2026 subiu de 5,11% para 5,30%, marcando a 14ª semana seguida de alta no Focus. O número está acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%, considerando o centro de 3% e a margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. (Poder360)

Na prática, isso reduz a margem de manobra do Banco Central. Cortar juros ajuda a aliviar o crédito para consumidores e empresas, mas também pode alimentar a percepção de que o combate à inflação perdeu força. Manter a Selic, por outro lado, reforça o compromisso com os preços, mas prolonga o peso dos juros altos sobre financiamentos, investimentos produtivos e consumo.

O IPCA de maio aumentou a pressão sobre o Copom. Segundo o IBGE, a inflação do mês foi de 0,58%, com alta acumulada de 4,72% em 12 meses. Alimentação e bebidas tiveram o maior impacto no índice, mantendo a percepção de custo de vida elevado para as famílias. (Agência de Notícias – IBGE)

Copom pode cortar ou pausar?

A aposta majoritária ainda é de um corte pequeno, de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic de 14,50% para 14,25% ao ano. Mas essa previsão já não aparece com a mesma segurança de semanas anteriores. Parte dos analistas passou a defender que o Copom faça uma pausa agora, especialmente por causa da inflação acima da meta, do risco fiscal e da instabilidade nos preços de combustíveis e alimentos. (IstoÉ Dinheiro)

Esse é o ponto central da reunião de junho: o BC não decide apenas a taxa desta quarta-feira. O comunicado também será observado pelo mercado como uma pista sobre o restante do ano. Se o Copom cortar e sinalizar cautela, pode indicar que o ciclo de queda está perto do fim. Se mantiver os juros em 14,50%, a leitura será de que a inflação falou mais alto.

O que está em jogo para a economia

A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Quando os juros ficam altos, o crédito encarece, o consumo perde força e a tendência é de menor pressão sobre os preços. O efeito colateral é uma economia mais travada, com empréstimos, financiamentos e capital de giro mais caros.

Para o consumidor, a decisão afeta desde o custo do cartão e do cheque especial até as taxas de financiamento. Para investidores, juros elevados mantêm a renda fixa mais atrativa. Para empresas, o impacto aparece no custo de tomar crédito, investir e contratar.

Além da Selic, o Focus também trouxe revisão para outros indicadores. A estimativa para o PIB de 2026 subiu de 1,91% para 1,96%, enquanto a projeção para o dólar no fim do ano passou de R$ 5,15 para R$ 5,20. Ou seja, o mercado vê uma economia ainda resistente, mas com inflação mais incômoda e câmbio menos favorável. (InfoMoney)

A reunião do Copom de junho, portanto, pode marcar uma virada de tom. Depois de iniciar o ciclo de cortes, o Banco Central agora precisa convencer o mercado de que a queda da Selic não será feita a qualquer custo. A decisão de quarta-feira dirá se ainda há fôlego para reduzir os juros ou se chegou a hora de pisar no freio.