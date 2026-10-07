Nubank fica fora do ar: veja número e se já voltou

Nubank fica fora do ar: veja número e se já voltou

O Nubank apresentou instabilidade em seus serviços nesta quarta-feira (7), causando dificuldades para clientes que tentavam realizar transações e utilizar cartões. As reclamações começaram a aumentar durante a tarde e foram registradas por usuários nas redes sociais.

O que aconteceu com o Nubank hoje?

Segundo o Downdetector, plataforma que reúne relatos de falhas em serviços digitais, cerca de 250 reclamações relacionadas ao Nubank foram identificadas por volta das 14h.

Entre os problemas relatados estão dificuldades para realizar transações pelo Pix e falhas no funcionamento dos cartões. A instabilidade também afetou o acesso de alguns clientes a informações e serviços pelo aplicativo do banco.

Uma cliente do Nubank relatou que enfrentou problemas ao tentar realizar uma compra durante o período de instabilidade. Segundo ela, o cartão foi recusado em três tentativas.

Ao acessar o aplicativo para verificar o que estava acontecendo, a cliente recebeu uma mensagem orientando que entrasse em contato com a central de atendimento do banco. O próprio aplicativo indicava um número de telefone 0800 para que o atendimento fosse acionado.

De acordo com o relato, o problema permaneceu durante algumas horas até que os serviços voltassem a funcionar normalmente.

Procurado sobre as falhas registradas nesta quarta-feira, o Nubank afirmou que está apurando a instabilidade e trabalhando para restabelecer os serviços o quanto antes.

O banco, porém, não informou qual teria sido a causa do problema nem estabeleceu um horário para a normalização completa dos sistemas.

A instituição é, segundo dados do Banco Central, a segunda maior instituição financeira do país, com 117,2 milhões de clientes entre pessoas físicas e jurídicas.