Economia

Nubank fica fora do ar: veja número e se já voltou

Cliente relatou dificuldade para efetuar compra

Escrito por Anny Malagolini
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O Nubank apresentou instabilidade em seus serviços nesta quarta-feira (7), causando dificuldades para clientes que tentavam realizar transações e utilizar cartões. As reclamações começaram a aumentar durante a tarde e foram registradas por usuários nas redes sociais.

O que aconteceu com o Nubank hoje?

Segundo o Downdetector, plataforma que reúne relatos de falhas em serviços digitais, cerca de 250 reclamações relacionadas ao Nubank foram identificadas por volta das 14h.

Entre os problemas relatados estão dificuldades para realizar transações pelo Pix e falhas no funcionamento dos cartões. A instabilidade também afetou o acesso de alguns clientes a informações e serviços pelo aplicativo do banco.

Uma cliente do Nubank relatou que enfrentou problemas ao tentar realizar uma compra durante o período de instabilidade. Segundo ela, o cartão foi recusado em três tentativas.

Ao acessar o aplicativo para verificar o que estava acontecendo, a cliente recebeu uma mensagem orientando que entrasse em contato com a central de atendimento do banco. O próprio aplicativo indicava um número de telefone 0800 para que o atendimento fosse acionado.

De acordo com o relato, o problema permaneceu durante algumas horas até que os serviços voltassem a funcionar normalmente.

Procurado sobre as falhas registradas nesta quarta-feira, o Nubank afirmou que está apurando a instabilidade e trabalhando para restabelecer os serviços o quanto antes.

O banco, porém, não informou qual teria sido a causa do problema nem estabeleceu um horário para a normalização completa dos sistemas.

A instituição é, segundo dados do Banco Central, a segunda maior instituição financeira do país, com 117,2 milhões de clientes entre pessoas físicas e jurídicas.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Bolsa Família pode ser mantido durante pedido do BPC

Bolsa Família pode ser mantido durante pedido do BPC no INSS em 2026; entenda a nova…

Bolsa Família vai ter décimo terceiro

Bolsa Família vai ter 13° salário em 2026? O que esperar do pagamento extra no fim do…

Calendário do Bolsa Família de outubro de 2026

Bolsa Família de outubro com aumento: veja calendário de pagamentos

Fim da greve da Caixa hoje horário hoje de atendimento

Fim da greve da Caixa hoje: como fica o horário de atendimento do banco

Nossa Senhora Aparecida feriado

Ditadura Militar quem foi criou o feriado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil?

greve da Caixa

Os bancos ainda estão de greve hoje? Veja situação da Caixa e dos Correios

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes