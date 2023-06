O décimo terceiro do Bolsa Família é pago em 2023?

Com a antecipação do 13º do INSS, quem recebe benefícios sociais do governo brasileiro também buscam saber se o décimo terceiro do Bolsa Família será pago em 2023 – ou não -, como aconteceu em 2019. O pagamento do abono é um direito garantido para quem trabalha com carteira assinada. Mas como fica para quem recebe o Bolsa Família?

O Bolsa Família vai ter décimo terceiro?

Como já foi definido pelo governo federal, em 2023 não será pago o décimo terceiro do Bolsa Família, pois ele se trata de um benefício assistencial, logo não exige contribuição ao INSS. Além disso, desde a sua criação não foi previsto o pagamento de décimo terceiro salário.

Em entrevista reportada pelo Estadão em março, o Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforçou que por se tratar de um programa social, o benefício não possui as mesmas características de um contrato salarial, seja no setor público ou privado, e por isso não há garantia para o pagamento.

A dúvida dos beneficiários pode surgir porque em 2019 houve o pagamento de uma parcela extra do benefício. No entanto, o ministro enxerga essa ação como parte de uma estratégia eleitoral e não uma política sustentável. Dias ressaltou que, após 2019, o pagamento adicional não ocorreu mais, o que indica que o próprio governo anterior percebeu o equívoco.

Embora não tenha 13º salário do Bolsa Família, o programa desse ano teve aumento, conforme a Medida Provisória nº 1.164/2023, assinada em 2 de março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os valores do Bolsa Família em 2023 incluem:

Mínimo de R$ 600 por família;

Adicional de R$ 150 para cada criança até 6 anos;

Adicional de R$ 50 para crianças acima de 7 anos e jovens menores de 18;

Mais R$ 50 para gestantes.

Calendário bolsa família 2023

As datas do pagamento do Bolsa Família já foram disponibilizadas, lembrando que o depósito é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Junho – calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 19 de Junho, segunda-feira

NIS com final 2: 20 de Junho, terça-feira

NIS com final 3: 21 de Junho, quarta-feira

NIS com final 4: 22 de Junho, quinta-feira

NIS com final 5: 23 de Junho, sexta-feira

NIS com final 6: 26 de Junho, segunda-feira

NIS com final 7: 27 de Junho, terça-feira

NIS com final 8: 28 de Junho, quarta-feira

NIS com final 9: 29 de Junho, quinta-feira

NIS com final 0: 30 de Junho, sexta-feira

Julho – calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro – calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro – Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro – calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro – calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

