Pagamentos do Bolsa Família em 2021, sem auxílio, começam hoje

Começa nesta segunda-feira (18), o calendário de pagamentos do Bolsa Família 2021, que beneficia 14,2 milhões de famílias do país. Recebem hoje, os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Trata-se do primeiro benefício recebido após o auxílio emergencial. Sendo assim, depois de 9 parcelas de R$ 600 e R$ 300, os cidadãos voltam aos valores originais do programa.

Além disso, os integrantes do Bolsa Família receberão seus valores por meio de depósito em poupança social digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem. A migração começou em dezembro do ano passado e segue até março de 2021. A mesma plataforma foi usada para os recebimentos do auxílio emergencial. Esse movimento não impede que os cidadãos saquem o dinheiro com os cartões sociais.

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, em um projeto de transferência direta de renda para esses grupos. Em janeiro, o valor médio dos pagamentos deve ser de R$ 190, conforme apontou o jornal Folha de São Paulo.

Como fica o benefício em 2021?

Com o fim do auxílio emergencial e sem perspectiva de prorrogação neste ano, os pagamentos do Bolsa Família em 2021 voltam aos valores originais. O auxílio foi criado para amparar trabalhadores informais, autônomos e desempregados durante a pandemia da Covid-19, e também se estendeu aos contemplados pelo Bolsa Família.

Sendo assim, a inscrição desse grupo no auxílio ocorreu de forma automática, e os cidadãos passaram a receber o benefício de maior valor. No total, foram nove parcelas mensais, cinco delas de R$ 600 e outras quatro de R$ 300, relacionadas ao auxílio residual. Em ambos os casos, as mães chefes de família receberam duas cotas desses valores.

As últimas parcelas foram pagas entre os dias 10 e 23 de dezembro. Há alguns projetos de lei pedindo pela ampliação do auxílio emergencial em 2021, no entanto eles ainda não entraram em discussão.

Ademais, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, há uma fila de espera pelo benefício de cerca de 1,4 milhão de famílias. Essas pessoas já têm seus cadastros aprovados e têm direito a receber os pagamentos do Bolsa Família. No entanto, a liberação dos valores depende do orçamento do governo federal para o programa.

Calendário dos pagamentos do Bolsa Família em 2021

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. E os beneficiários recebem de acordo com o final do NIS, sem considerar o dígito verificador, que vem após o traço. Neste mês de janeiro, os benefícios começam a ser pagos hoje e vão até o dia 29.

Na prática, as famílias em situação de extrema pobreza tem direito a receber R$ 89 por mês. Ao passo que, o valor pode variar caso a família tenha gestantes, mães que amamentam, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nesses casos, o valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês. Então, a quantia máxima do pagamento mensal é de R$ 205.

Nota-se ainda, que as famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 anos podem acumular até dois benefícios de R$ 48. O que resulta em R$ 96 ao mês.

Por fim, veja os dias de recebimento para o mês de janeiro:

18 de janeiro: NIS de final 1

19 de janeiro: NIS de final 2

20 de janeiro: NIS de final 3

21 de janeiro: NIS de final 4

22 de janeiro: NIS de final 5

25 de janeiro: NIS de final 6

26 de janeiro: NIS de final 7

27 de janeiro: NIS de final 8

28 de janeiro: NIS de final 9

29 de janeiro: NIS de final 0

