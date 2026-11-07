Por que o Pix não está funcionando hoje? Saiba o que fazer
Entenda o que aconteceu
Clientes de diferentes bancos e fintechs relataram dificuldades para fazer transferências e pagamentos pelo Pix na noite desta sexta-feira, 6 de novembro. A instabilidade atingiu usuários de instituições como Banco do Brasil, Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco Inter.
As reclamações começaram a aumentar por volta das 18h50, segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais. O número de notificações ultrapassou 9 mil às 19h06 e chegou a aproximadamente 10 mil nos momentos de maior instabilidade.
O problema ocorreu justamente no quinto dia útil de novembro, quando muitos trabalhadores recebem seus salários e concentram pagamentos de contas, transferências e outras movimentações financeiras.
Por que o Pix está fora do ar hoje?
Até o momento, não foi divulgada uma causa técnica específica para a instabilidade registrada na noite desta sexta-feira. O Banco Central informou que houve uma falha parcial no sistema, mas que o problema foi resolvido pela equipe técnica e os sistemas da instituição já funcionavam normalmente.
A possibilidade de um ataque hacker chegou a ser mencionada em relatos nas redes sociais, mas não havia confirmação oficial de invasão ou ação criminosa relacionada à ocorrência.
De acordo com o monitoramento do Downdetector, as notificações começaram a crescer no início da noite, indicando dificuldades para concluir pagamentos e transferências.
Entre os problemas relatados estavam mensagens de erro nos aplicativos bancários, transferências que não eram concluídas e pagamentos que apresentavam falhas durante o processamento.
Clientes de diferentes instituições financeiras relataram problemas para utilizar o sistema de pagamentos instantâneos. Entre os bancos e fintechs mais citados estão:
Banco do Brasil;
Nubank;
Banco Inter;
Itaú;
Bradesco;
Santander;
Caixa Econômica Federal;
C6 Bank.
Também houve reclamações envolvendo plataformas de pagamento e outras instituições financeiras.
A presença dessas empresas entre as mais mencionadas não significa que todas tenham registrado uma interrupção completa dos serviços. Os relatos indicam dificuldades de acesso e processamento de transações em diferentes aplicativos.
O que fazer quando o Pix não funciona?
A primeira orientação é consultar o extrato bancário antes de repetir uma operação que apresentou erro. Isso porque uma transferência pode ter sido processada mesmo quando o aplicativo não exibe a confirmação imediatamente.
Veja o que fazer:
- Consulte o extrato para verificar se o valor foi debitado.
- Confira se o destinatário recebeu o dinheiro.
- Evite repetir a transferência antes de confirmar o resultado da primeira tentativa.
- Se houver cobrança duplicada ou irregularidade, entre em contato com o banco.
- Guarde os comprovantes e registros das operações.
- Caso o dinheiro tenha sido debitado, mas não tenha chegado ao destinatário, o cliente deve procurar a instituição financeira responsável para solicitar a análise da transação.
Segundo o Banco Central, a instabilidade parcial registrada na noite desta sexta-feira foi solucionada pela equipe técnica. A instituição informou que seus sistemas estavam funcionando normalmente após a atuação para corrigir o problema.
Mesmo com a normalização informada pelo órgão, clientes que ainda encontrarem dificuldades devem consultar os canais oficiais de seus bancos para verificar possíveis problemas específicos de cada instituição.
O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central e permite transferências entre contas em poucos segundos, todos os dias da semana, inclusive feriados.