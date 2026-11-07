Economia

Por que o Pix não está funcionando hoje? Saiba o que fazer

Entenda o que aconteceu

Escrito por Anny Malagolini
pix não está funcionando
Foto: DCI
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Clientes de diferentes bancos e fintechs relataram dificuldades para fazer transferências e pagamentos pelo Pix na noite desta sexta-feira, 6 de novembro. A instabilidade atingiu usuários de instituições como Banco do Brasil, Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco Inter.

As reclamações começaram a aumentar por volta das 18h50, segundo registros do Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais. O número de notificações ultrapassou 9 mil às 19h06 e chegou a aproximadamente 10 mil nos momentos de maior instabilidade.

O problema ocorreu justamente no quinto dia útil de novembro, quando muitos trabalhadores recebem seus salários e concentram pagamentos de contas, transferências e outras movimentações financeiras.

Por que o Pix está fora do ar hoje?

Até o momento, não foi divulgada uma causa técnica específica para a instabilidade registrada na noite desta sexta-feira. O Banco Central informou que houve uma falha parcial no sistema, mas que o problema foi resolvido pela equipe técnica e os sistemas da instituição já funcionavam normalmente.

A possibilidade de um ataque hacker chegou a ser mencionada em relatos nas redes sociais, mas não havia confirmação oficial de invasão ou ação criminosa relacionada à ocorrência.

De acordo com o monitoramento do Downdetector, as notificações começaram a crescer no início da noite, indicando dificuldades para concluir pagamentos e transferências.

Entre os problemas relatados estavam mensagens de erro nos aplicativos bancários, transferências que não eram concluídas e pagamentos que apresentavam falhas durante o processamento.

Clientes de diferentes instituições financeiras relataram problemas para utilizar o sistema de pagamentos instantâneos. Entre os bancos e fintechs mais citados estão:

Banco do Brasil;

Nubank;

Banco Inter;

Itaú;

Bradesco;

Santander;

Caixa Econômica Federal;

C6 Bank.

Também houve reclamações envolvendo plataformas de pagamento e outras instituições financeiras.

A presença dessas empresas entre as mais mencionadas não significa que todas tenham registrado uma interrupção completa dos serviços. Os relatos indicam dificuldades de acesso e processamento de transações em diferentes aplicativos.

O que fazer quando o Pix não funciona?

A primeira orientação é consultar o extrato bancário antes de repetir uma operação que apresentou erro. Isso porque uma transferência pode ter sido processada mesmo quando o aplicativo não exibe a confirmação imediatamente.

Veja o que fazer:

  • Consulte o extrato para verificar se o valor foi debitado.
  • Confira se o destinatário recebeu o dinheiro.
  • Evite repetir a transferência antes de confirmar o resultado da primeira tentativa.
  • Se houver cobrança duplicada ou irregularidade, entre em contato com o banco.
  • Guarde os comprovantes e registros das operações.
  • Caso o dinheiro tenha sido debitado, mas não tenha chegado ao destinatário, o cliente deve procurar a instituição financeira responsável para solicitar a análise da transação.

Segundo o Banco Central, a instabilidade parcial registrada na noite desta sexta-feira foi solucionada pela equipe técnica. A instituição informou que seus sistemas estavam funcionando normalmente após a atuação para corrigir o problema.

Mesmo com a normalização informada pelo órgão, clientes que ainda encontrarem dificuldades devem consultar os canais oficiais de seus bancos para verificar possíveis problemas específicos de cada instituição.

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central e permite transferências entre contas em poucos segundos, todos os dias da semana, inclusive feriados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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