Procon faz alerta para juros altos na Black Friday 2025

Taxa média do empréstimo pessoal sobe em novembro e chega a 8,16% ao mês, aponta Procon-SP

Às vésperas da Black Friday, o Procon-SP faz um alerta aos consumidores: cuidado com o crédito fácil e os juros elevados. Segundo pesquisa divulgada na terça-feira (11) pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, a taxa média dos empréstimos pessoais para pessoa física chegou a 8,16% ao mês em novembro, o maior nível dos últimos meses.

O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor (EPDC), com base nas taxas praticadas por Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. Os dados foram coletados no dia 4 de novembro de 2025.

Juros seguem em alta e atenção na Black Friday

Com o aumento das ofertas e promoções que marcam o período da Black Friday e a chegada do Natal, o Procon-SP orienta que o consumidor analise bem suas finanças antes de contratar crédito.

“Antes de ceder aos apelos de consumo, é importante avaliar as alternativas e priorizar a liquidação de dívidas. O empréstimo só é recomendável se for para quitar financiamentos com taxas mais altas”, ressalta o órgão.

De acordo com o Procon-SP, o Bradesco foi o único banco a aumentar a taxa no período, passando de 8,33% para 8,77% ao mês, um salto de 0,44 ponto percentual, equivalente a uma alta de 5,28%.

O Santander mantém a taxa mais alta entre as instituições pesquisadas (9,99% ao mês), enquanto o Banco do Brasil oferece o menor índice (6,62%).

Banco Empréstimo Pessoal (a.m.) Cheque Especial (a.m.) Banco do Brasil 6,62% 8,00% Bradesco 8,77% 8,00% Caixa Econômica Federal 6,86% 8,00% Itaú 9,49% 8,00% Safra 7,25% 8,00% Santander 9,99% 8,00%

Veja também: como evitar golpes na Black Friday