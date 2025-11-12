Economia

Procon faz alerta para juros altos na Black Friday 2025

Taxa média do empréstimo pessoal sobe em novembro e chega a 8,16% ao mês, aponta Procon-SP

Escrito por Anny Malagolini
Foto: Getty Images

Às vésperas da Black Friday, o Procon-SP faz um alerta aos consumidores: cuidado com o crédito fácil e os juros elevados. Segundo pesquisa divulgada na terça-feira (11) pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, a taxa média dos empréstimos pessoais para pessoa física chegou a 8,16% ao mês em novembro, o maior nível dos últimos meses.

O levantamento foi realizado pelo Núcleo de Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor (EPDC), com base nas taxas praticadas por Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Safra e Santander. Os dados foram coletados no dia 4 de novembro de 2025.

Juros seguem em alta e atenção na Black Friday

Com o aumento das ofertas e promoções que marcam o período da Black Friday e a chegada do Natal, o Procon-SP orienta que o consumidor analise bem suas finanças antes de contratar crédito.

“Antes de ceder aos apelos de consumo, é importante avaliar as alternativas e priorizar a liquidação de dívidas. O empréstimo só é recomendável se for para quitar financiamentos com taxas mais altas”, ressalta o órgão.

De acordo com o Procon-SP, o Bradesco foi o único banco a aumentar a taxa no período, passando de 8,33% para 8,77% ao mês, um salto de 0,44 ponto percentual, equivalente a uma alta de 5,28%.

O Santander mantém a taxa mais alta entre as instituições pesquisadas (9,99% ao mês), enquanto o Banco do Brasil oferece o menor índice (6,62%).

Banco
Empréstimo Pessoal (a.m.)
Cheque Especial (a.m.)
Banco do Brasil
6,62%
8,00%
Bradesco
8,77%
8,00%
Caixa Econômica Federal
6,86%
8,00%
Itaú
9,49%
8,00%
Safra
7,25%
8,00%
Santander
9,99%
8,00%

Veja também: como evitar golpes na Black Friday

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

