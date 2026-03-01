Quanto de petróleo tem no Irã?

O petróleo voltou ao centro das atenções do mercado global após a escalada dos ataques entre Israel e Irã. Instalações nucleares, bases militares e estruturas de energia passaram a ser alvo em meio ao aumento das tensões, reacendendo um temor antigo: o impacto de um eventual bloqueio no fluxo de petróleo do Golfo Pérsico.

Mas afinal, o Irã tem muito petróleo? Qual é o tamanho real de suas reservas? Quanto o país produz por dia? Quem compra esse petróleo, mesmo sob sanções internacionais? E qual é o peso da indústria petrolífera na economia iraniana?

A seguir, o DCI detalha os números, a estrutura e o papel estratégico do petróleo do Irã no cenário mundial, em um panorama completo no estilo explicativo e analítico.

O Irã tem muito petróleo?

O Irã está entre as maiores potências petrolíferas do planeta. De acordo com dados consolidados de energia, o país possui 208,6 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo em 2025, o que o coloca como o 3º maior detentor de reservas do mundo. Esse volume representa cerca de 11,82% de todo o petróleo existente globalmente, estimado em aproximadamente 1,76 trilhão de barris. Em termos práticos, isso significa que o Irã concentra mais de um décimo de todo o petróleo comprovado do planeta.

A liderança mundial em reservas pertence à Venezuela, que concentra cerca de 18% das reservas globais. Em seguida aparecem:

Arábia Saudita

Irã

Canadá

Iraque

Quanto tempo durariam as reservas iranianas?

Com base no consumo interno de 2024, o Irã possui reservas equivalentes a 290 vezes o seu consumo anual atual. Isso significa que, caso não houvesse exportações líquidas e o nível de consumo permanecesse estável, haveria petróleo suficiente para cerca de 290 anos.

Naturalmente, essa conta é teórica, pois envolve variáveis como crescimento populacional, demanda energética, exportações e novas descobertas.

Qual é a quantidade de petróleo produzida pelo Irã por dia?

A produção iraniana varia conforme sanções e acordos internacionais, mas os números mais recentes indicam dois recortes importantes:

Produção de petróleo bruto: cerca de 3,3 milhões de barris por dia

Produção total (incluindo condensado e líquidos): aproximadamente 4,6 milhões de barris por dia

Com esse volume, o Irã ocupa a 6ª posição entre os maiores produtores globais.

Dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o Irã é o terceiro maior produtor, atrás apenas da Arábia Saudita e do Iraque.

O país responde por cerca de 4,5% do fornecimento mundial de petróleo.

Quanto o Irã consome de petróleo?

Apesar de ser grande exportador, o Irã também possui consumo interno relevante. Em 2024, o país consumiu:

1.970.348 barris por dia

11ª posição mundial em consumo

1,92% do consumo global

Isso gera um excedente diário superior a 2,6 milhões de barris, que pode ser destinado à exportação.

Quem compra a maior parte do petróleo do Irã?

A principal compradora é a China. Refinarias privadas chinesas absorvem a maior parte do petróleo iraniano, muitas vezes por meio de mecanismos indiretos para contornar sanções impostas pelos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro dos EUA já aplicou sanções a refinarias chinesas acusadas de adquirir petróleo iraniano.

A China, por sua vez, afirma não reconhecer sanções unilaterais contra seus parceiros comerciais. Ainda assim, houve redução nas compras oficiais em alguns períodos, especialmente quando a pressão diplomática aumentou.

Como o Irã dribla as sanções?

Há anos o país adota estratégias para manter suas exportações:

Transferência de petróleo de navio para navio em alto-mar

Alteração da origem declarada da carga

Desligamento de sistemas de rastreamento de petroleiros



Além disso, segundo dados da consultoria Kpler, o Irã acumulou cerca de 200 milhões de barris em reservas marítimas, equivalente a dois dias de consumo global. Essa estratégia funciona como um “colchão” de segurança em caso de bloqueios ou ataques.

Onde ficam as principais instalações petrolíferas do Irã?

A maior parte da produção está concentrada no sudoeste do país. Principais campos em terra:

Campo de Ahvaz (o maior do país)

Campo de Gachsaran

Campo de Marun

Campos de Agha Jari, Bibi Hakimeh e Karanj

Todos localizados principalmente na província de Khuzistão.

Campos offshore (no Golfo Pérsico):

Abuzar

Foroozan

Doroud

Salman

Grande parte dessas áreas é compartilhada com Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Ilha de Kharg e o Estreito de Ormuz

Cerca de 90% do petróleo bruto iraniano é exportado pela Ilha de Kharg, principal terminal do país.

Dali, os navios seguem pelo Estreito de Ormuz, rota por onde passa mais de 20% do petróleo transportado por via marítima no mundo.

Qualquer instabilidade nessa região tem potencial de impacto imediato nos preços internacionais.

E a indústria de gás do Irã?

O país também é gigante em gás natural. Possui a segunda maior reserva comprovada do mundo, atrás apenas da Rússia, com cerca de 34 trilhões de metros cúbicos. O maior campo é o South Pars, compartilhado com o Catar.

A produção anual coloca o Irã como o terceiro maior produtor global de gás natural, atrás dos Estados Unidos e da Rússia.

Qual é o peso do petróleo na economia iraniana?

Em 2023, as receitas líquidas de exportação de petróleo foram estimadas em US$ 53 bilhões, acima dos US$ 37 bilhões registrados em 2021.

Apesar de a economia iraniana ser relativamente mais diversificada que a de alguns vizinhos do Golfo, o petróleo continua sendo:

Fonte central de receitas governamentais

Instrumento geopolítico

Fator-chave nas relações diplomáticas

O impacto global de uma crise envolvendo o Irã

Com os recentes ataques envolvendo Israel e alvos estratégicos iranianos, os preços do petróleo chegaram a subir quase 7% em um único dia.

O temor do mercado é que uma escalada militar atinja:

Instalações de produção

Terminais de exportação

O Estreito de Ormuz

Analistas avaliam que membros da OPEP, especialmente a Arábia Saudita, poderiam compensar parcialmente uma eventual queda na oferta iraniana usando capacidade ociosa. No entanto, essa margem vem diminuindo após aumentos recentes de produção.

O petróleo ainda será central até 2050?

Apesar do avanço das energias renováveis, projeções indicam que o petróleo continuará sendo uma das principais fontes de energia do planeta até pelo menos 2050.

Nesse cenário, países com grandes reservas, como o Irã, seguem desempenhando papel estratégico.

Resumo: quanto petróleo tem o Irã?

Reservas comprovadas: 208,6 bilhões de barris

Posição global: 3º lugar

Produção diária total: cerca de 4,6 milhões de barris

Consumo diário: cerca de 2 milhões de barris

Principal comprador: China

Rota estratégica: Estreito de Ormuz

O Irã é, sem dúvida, uma potência energética. Seu petróleo influencia preços globais, decisões diplomáticas e estratégias militares.

Em meio a tensões crescentes no Oriente Médio, entender o tamanho da indústria petrolífera iraniana ajuda a dimensionar por que qualquer movimento na região é acompanhado de perto pelos mercados internacionais — e por que o petróleo do Irã continua sendo peça-chave no tabuleiro geopolítico mundial.