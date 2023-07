Que dia cai o Bolsa Família de julho: final do NIS de 1 a 0

A partir do dia 18 de julho, os beneficiários do Bolsa Família 2023 começam a receber a nova rodada de pagamentos. Como manda a regra, o saque pode ser feito de acordo com o final do NIS. Consulte a seguir.

Veja: Que horas o Bolsa Família cai na conta?

Qual será pago o Bolsa Família de julho?

A sétima parcela do benefício social já tem data para ser liberada: o pagamento começa no dia 18 de julho. Segundo o Calendário Bolsa Família 2023, a família apta ao programa deve saber qual é o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) para saber quando o pagamento será depositado.

Se o NIS do titular terminar com o número ‘1’, por exemplo, o benefício será pago em 18 de julho. Para acompanhar quando sai o seu benefício neste mês, veja a seguir as datas oficiais do calendário completo até dezembro.

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho

NIS com final 2: 19 de Julho

NIS com final 3: 20 de Julho

NIS com final 4: 21 de Julho

NIS com final 5: 24 de Julho

NIS com final 6: 25 de Julho

NIS com final 7: 26 de Julho

NIS com final 8: 27 de Julho

NIS com final 9: 28 de Julho

NIS com final 0: 31 de Julho

Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto

NIS com final 2: 21 de Agosto

NIS com final 3: 22 de Agosto

NIS com final 4: 23 de Agosto

NIS com final 5: 24 de Agosto

NIS com final 6: 25 de Agosto

NIS com final 7: 28 de Agosto

NIS com final 8: 29 de Agosto

NIS com final 9: 30 de Agosto

NIS com final 0: 31 de Agosto

Setembro

NIS com final 1: 18 de Setembro

NIS com final 2: 19 de Setembro

NIS com final 3: 20 de Setembro

NIS com final 4: 21 de Setembro

NIS com final 5: 22 de Setembro

NIS com final 6: 25 de Setembro

NIS com final 7: 26 de Setembro

NIS com final 8: 27 de Setembro

NIS com final 9: 28 de Setembro

NIS com final 0: 29 de Setembro

Outubro - Calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Outubro

NIS com final 2: 19 de Outubro

NIS com final 3: 20 de Outubro

NIS com final 4: 23 de Outubro

NIS com final 5: 24 de Outubro

NIS com final 6: 25 de Outubro

NIS com final 7: 26 de Outubro

NIS com final 8: 27 de Outubro

NIS com final 9: 30 de Outubro

NIS com final 0: 31 de Outubro

Novembro

NIS com final 1: 17 de Novembro

NIS com final 2: 20 de Novembro

NIS com final 3: 21 de Novembro

NIS com final 4: 22 de Novembro

NIS com final 5: 23 de Novembro

NIS com final 6: 24 de Novembro

NIS com final 7: 27 de Novembro

NIS com final 8: 28 de Novembro

NIS com final 9: 29 de Novembro

NIS com final 0: 30 de Novembro

Dezembro - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 11 de Dezembro

NIS com final 2: 12 de Dezembro

NIS com final 3: 13 de Dezembro

NIS com final 4: 14 de Dezembro

NIS com final 5: 15 de Dezembro

NIS com final 6: 18 de Dezembro

NIS com final 7: 19 de Dezembro

NIS com final 8: 20 de Dezembro

NIS com final 9: 21 de Dezembro

NIS com final 0: 22 de Dezembro

Qual o valor do Bolsa Família?

Atualmente, o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas o valor médio desse ano é de R$ 714. As mais de 21 milhões de famílias inscritas no programa recebem neste ano um acréscimo de R$ 150 por cada filho de zero a 6 anos. Também há um adicional de R$ 50 para núcleos familiares que tenham jovens entre 7 e 18 anos e gestantes.

Valores:

- pelo menos R$ 600 por família;

- mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

- mais R$ 50 para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

- mais R$ 50 para gestantes.

CONFIRA: Qual o valor do Bolsa Família para mãe solteira