Empresária viralizou nas redes sociais e gerar críticas sobre sua postura durante um evento em Curitiba

Quem é Natalia Beauty? Empresária milionária se envolve em polêmica após discussão em evento

Quem é Natalia Beauty? Empresária milionária se envolve em polêmica após discussão em evento

A empresária Natalia Martins, conhecida nacionalmente como Natalia Beauty, voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (1º). O motivo foi um vídeo gravado durante um evento promovido por sua empresa, em Curitiba (PR), no qual uma participante questiona os diferenciais de uma mentoria vendida pelo grupo. A resposta da empresária gerou repercussão negativa e abriu um debate sobre postura profissional e relacionamento com clientes.

Mas afinal, quem é Natalia Beauty e como ela se tornou uma das empresárias mais influentes do mercado de beleza no Brasil?

Quem é Natalia Beauty?

Natalia Martins é uma empresária paulista que construiu um verdadeiro império no setor da estética. Fundadora da marca Natalia Beauty, ela ganhou notoriedade ao desenvolver técnicas próprias voltadas para sobrancelhas, lábios e tratamentos faciais, além de transformar sua experiência profissional em um negócio milionário.

Antes do sucesso, a trajetória foi marcada por dificuldades. Em entrevistas anteriores, Natalia contou que enfrentou um período de endividamento após um divórcio, em 2017. Na época, voltou a morar com os pais em São Paulo e começou a atender clientes em domicílio para reconstruir a carreira.

Foi nesse período que surgiu a técnica chamada “Flow Brows”, um protocolo voltado para reconstrução e harmonização de sobrancelhas. O método rapidamente ganhou espaço entre clientes de alto padrão e celebridades.

O crescimento da Natalia Beauty foi acelerado. O que começou em uma pequena sala comercial se transformou em uma clínica de grande porte e, posteriormente, em uma rede de unidades espalhadas pela capital paulista.

Ao longo dos anos, a empresária passou a investir também em cursos, mentorias e treinamentos para profissionais da área da beleza. Atualmente, o grupo atua em diferentes frentes, incluindo educação, estética avançada e franquias.

Segundo declarações recentes feitas durante o evento que gerou a polêmica, a expectativa é que o grupo Natalia Beauty alcance faturamento de aproximadamente R$ 150 milhões em 2026.

O nome da empresária ganhou ainda mais projeção após atender celebridades e influenciadoras conhecidas nacionalmente. Entre as clientes que já passaram pelos procedimentos da marca estão a influenciadora digital Bianca Andrade, a modelo Sasha Meneghel e a influenciadora e atriz Jade Picon.

A visibilidade conquistada junto ao público famoso ajudou a consolidar a marca como uma das mais conhecidas do setor de estética premium no país.

Entenda a polêmica envolvendo Natalia Beauty

A controvérsia começou durante o evento Power Beauty, realizado em Curitiba. Durante uma sessão aberta para perguntas, a biomédica Nahe Rhayane questionou quais seriam os diferenciais de uma mentoria oferecida pela empresa, cujo investimento pode chegar a R$ 20 mil.

A participante afirmou que não havia identificado claramente o que tornava o programa diferente de outras opções disponíveis no mercado. A pergunta foi classificada por ela própria como “capciosa”, termo que acabou se tornando um dos pontos centrais da discussão.

Inicialmente, representantes da empresa responderam destacando os resultados financeiros do grupo. Em seguida, Natalia Martins entrou na conversa e afirmou que a participante não fazia parte do público-alvo da mentoria e que não seria bem-vinda no grupo.

O vídeo da interação viralizou rapidamente nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários.

Pedido de desculpas após repercussão

Após a onda de críticas, Natalia Beauty publicou vídeos em suas redes sociais reconhecendo que poderia ter conduzido a situação de maneira diferente.

A empresária afirmou que se sentiu ofendida pela pergunta, mas admitiu ter errado na forma como respondeu. Em seu pronunciamento, pediu desculpas à biomédica, aos participantes do evento e aos seguidores que acompanharam a repercussão.

“Errei na forma e reconheço”, declarou.

Mesmo após o pedido de desculpas, o episódio continua gerando debates nas redes sociais e colocou novamente o nome da empresária entre os assuntos mais comentados do país.