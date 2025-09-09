Se condenado por golpe, quando Bolsonaro pode ser preso?

Ex-presidente é julgado no processo sobre suposta tentativa de golpe de Estado após perder eleição

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta terça-feira, 9 de setembro, o julgamento da ação penal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus de tentativa de golpe de Estado. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, uma das principais dúvidas é: caso seja condenado, Bolsonaro pode ser preso imediatamente?

Prisão de Bolsonaro não deve ser imediata

O cumprimento de pena só pode ser determinado depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais recursos disponíveis. O Código de Processo Civil (art. 503) estabelece que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

Na prática, isso significa que apenas após o STF rejeitar todos os recursos é que a condenação passa a valer como decisão definitiva, autorizando a execução da pena.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão de Moraes. A preventiva foi decretada após o Ministro entender que Bolsonaro representava risco à sociedade ou às investigações, por exemplo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas.

Após o voto do relator Alexandre de Moraes, votam os seguintes ministros: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem.

Os réus são: