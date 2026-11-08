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Enem 2026: redação aborda valorização do SUS como direito universal

Tema aborda a saúde pública

Escrito por João Conrado Kneipp
redação enem
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Os candidatos que fazem o Enem 2026 neste domingo (8) precisam desenvolver uma redação sobre “A valorização do SUS (Sistema Único de Saúde) como direito universal”. O tema foi divulgado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, nas redes sociais, durante a aplicação do primeiro dia de provas.

A proposta coloca em discussão o papel do Sistema Único de Saúde no atendimento à população brasileira e os desafios para garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde, independentemente da condição financeira.

A redação faz parte do primeiro dia do exame, que também reúne questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ao todo, são 90 questões objetivas, divididas igualmente entre as duas áreas.

Como funciona a correção da redação do Enem?

A redação tem peso de 20% na composição do resultado do Enem e pode alcançar mil pontos. O texto é avaliado a partir de cinco competências, com pontuação de até 200 pontos em cada uma. Os critérios consideram o domínio da língua portuguesa, a compreensão da proposta, a organização dos argumentos, o uso de recursos linguísticos e a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema apresentado.

Para não receber nota zero, o participante precisa respeitar as regras do exame, desenvolver o tema proposto e escrever pelo menos oito linhas. Textos com sete linhas ou menos são considerados insuficientes.

Quais foram os últimos temas da redação do Enem?

A cada edição, o Enem apresenta uma questão social para que os participantes desenvolvam um texto dissertativo-argumentativo. Confira os temas dos últimos anos:

2026: A valorização do SUS como direito universal.

2025: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil.

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil.

O primeiro dia do Enem 2026 também conta com 90 questões de múltipla escolha. Os participantes têm até as 19h (horário de Brasília) para concluir a prova.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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