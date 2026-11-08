Onde assistir o jogo do Warriors x Magic na NBA neste sábado
Jogo começa às 22h30
O Golden State Warriors enfrenta o Orlando Magic neste sábado, 7 de novembro, pela temporada regular da NBA 2026/2027. A partida será disputada no Chase Center, em San Francisco, nos Estados Unidos, e reúne equipes que vivem momentos diferentes neste início de competição.
O Warriors entra em quadra embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas. Já o Magic tenta interromper uma série de três derrotas e voltar a vencer na temporada.
Que horas é Warriors x Magic?
O confronto começa às 22h30 (horário de Brasília). A partida será realizada no Chase Center, casa do time de San Francisco. No Brasil, a partida entre Warriors e Magic terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga de basquete norte-americana.
A plataforma permite acompanhar os jogos da temporada regular mediante assinatura.
Confira as informações do jogo:
|Informação
|Detalhes
|Jogo
|Golden State Warriors x Orlando Magic
|Data
|Sábado, 7 de novembro de 2026
|Horário
|22h30 (Brasília)
|Competição
|NBA 2026/2027
|Local
|Chase Center, San Francisco
Como chegam Warriors e Magic?
O Golden State Warriors vive uma boa fase e soma seis vitórias consecutivas. O resultado mais recente foi contra o Miami Heat, derrotado por 120 a 100 na quinta-feira, 5 de novembro.
A equipe de San Francisco tem campanha de seis vitórias e três derrotas na temporada. Um dos principais destaques é Stephen Curry, referência ofensiva do elenco.
Do outro lado, o Orlando Magic chega pressionado pelos resultados recentes. A equipe perdeu seus três últimos compromissos, incluindo a partida contra o Phoenix Suns, por 117 a 104, na quinta-feira.
O time da Flórida soma duas vitórias e seis derrotas na competição e busca uma recuperação fora de casa.
O confronto deste sábado é uma oportunidade para o Warriors ampliar sua sequência positiva e para o Magic tentar reagir na temporada.