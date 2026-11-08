Onde assistir o jogo do Warriors x Magic na NBA neste sábado

Onde assistir o jogo do Warriors x Magic na NBA neste sábado

O Golden State Warriors enfrenta o Orlando Magic neste sábado, 7 de novembro, pela temporada regular da NBA 2026/2027. A partida será disputada no Chase Center, em San Francisco, nos Estados Unidos, e reúne equipes que vivem momentos diferentes neste início de competição.

O Warriors entra em quadra embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas. Já o Magic tenta interromper uma série de três derrotas e voltar a vencer na temporada.

Que horas é Warriors x Magic?

O confronto começa às 22h30 (horário de Brasília). A partida será realizada no Chase Center, casa do time de San Francisco. No Brasil, a partida entre Warriors e Magic terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga de basquete norte-americana.

A plataforma permite acompanhar os jogos da temporada regular mediante assinatura.

Confira as informações do jogo:

Informação Detalhes Jogo Golden State Warriors x Orlando Magic Data Sábado, 7 de novembro de 2026 Horário 22h30 (Brasília) Competição NBA 2026/2027 Local Chase Center, San Francisco

Como chegam Warriors e Magic?

O Golden State Warriors vive uma boa fase e soma seis vitórias consecutivas. O resultado mais recente foi contra o Miami Heat, derrotado por 120 a 100 na quinta-feira, 5 de novembro.

A equipe de San Francisco tem campanha de seis vitórias e três derrotas na temporada. Um dos principais destaques é Stephen Curry, referência ofensiva do elenco.

Do outro lado, o Orlando Magic chega pressionado pelos resultados recentes. A equipe perdeu seus três últimos compromissos, incluindo a partida contra o Phoenix Suns, por 117 a 104, na quinta-feira.

O time da Flórida soma duas vitórias e seis derrotas na competição e busca uma recuperação fora de casa.

O confronto deste sábado é uma oportunidade para o Warriors ampliar sua sequência positiva e para o Magic tentar reagir na temporada.