Norris tem mais uma pole na conta

Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP de São Paulo; Norris conquista Pole

Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP de São Paulo; Norris conquista Pole

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026, neste sábado, 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O britânico registrou o tempo de 1min27s470 e garantiu o primeiro lugar no grid de largada para a corrida de domingo (8).

A classificação foi marcada por condições climáticas complicadas, com chuva forte, pista molhada e interrupções por bandeira vermelha. A mudança das condições ao longo da sessão exigiu atenção das equipes e dos pilotos, que tiveram poucas oportunidades para melhorar seus tempos. live again after a red flag+1

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A disputa pela primeira posição teve Lando Norris e George Russell como protagonistas. O piloto da Mercedes chegou a ocupar provisoriamente o topo da tabela, mas Norris conseguiu superar o rival com a volta de 1min27s470.

Russell terminou a sessão na segunda colocação, mas terá de cumprir uma penalização de cinco posições no grid de largada. A punição foi aplicada em razão da troca de componentes da unidade de potência do carro.

A Mercedes também colocou Kimi Antonelli entre os três primeiros. O jovem piloto terminou em terceiro, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, ficou na quarta posição.

Confira as dez primeiras posições da classificação informada:

Posição Piloto Equipe 1º Lando Norris McLaren 2º George Russell Mercedes 3º Kimi Antonelli Mercedes 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Liam Lawson Racing Bulls 6º Nico Hülkenberg Audi 7º Isack Hadjar Racing Bulls 8º Oliver Bearman Haas 9º Fernando Alonso Aston Martin 10º Alexander Albon Williams

A tabela mostra a ordem de classificação, não o grid definitivo após a aplicação das penalidades.

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo será disputada neste domingo, 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.