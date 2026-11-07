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Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP de São Paulo; Norris conquista Pole

Norris tem mais uma pole na conta

Escrito por Anny Malagolini
grid de largada da F1 pole position
Grid de largada da F1 - DCI
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Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026, neste sábado, 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O britânico registrou o tempo de 1min27s470 e garantiu o primeiro lugar no grid de largada para a corrida de domingo (8).

A classificação foi marcada por condições climáticas complicadas, com chuva forte, pista molhada e interrupções por bandeira vermelha. A mudança das condições ao longo da sessão exigiu atenção das equipes e dos pilotos, que tiveram poucas oportunidades para melhorar seus tempos. live again after a red flag+1

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A disputa pela primeira posição teve Lando Norris e George Russell como protagonistas. O piloto da Mercedes chegou a ocupar provisoriamente o topo da tabela, mas Norris conseguiu superar o rival com a volta de 1min27s470.

Russell terminou a sessão na segunda colocação, mas terá de cumprir uma penalização de cinco posições no grid de largada. A punição foi aplicada em razão da troca de componentes da unidade de potência do carro.

A Mercedes também colocou Kimi Antonelli entre os três primeiros. O jovem piloto terminou em terceiro, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, ficou na quarta posição.

Confira as dez primeiras posições da classificação informada:

PosiçãoPilotoEquipe
Lando NorrisMcLaren
George RussellMercedes
Kimi AntonelliMercedes
Charles LeclercFerrari
Liam LawsonRacing Bulls
Nico HülkenbergAudi
Isack HadjarRacing Bulls
Oliver BearmanHaas
Fernando AlonsoAston Martin
10ºAlexander AlbonWilliams

A tabela mostra a ordem de classificação, não o grid definitivo após a aplicação das penalidades.

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo será disputada neste domingo, 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

  • Data: domingo, 8 de novembro de 2026
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo
  • Transmissão: Band e canais oficiais de transmissão da F1.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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