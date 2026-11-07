Confira o grid de largada da F1 hoje para o GP de São Paulo; Norris conquista Pole
Norris tem mais uma pole na conta
Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026, neste sábado, 7 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O britânico registrou o tempo de 1min27s470 e garantiu o primeiro lugar no grid de largada para a corrida de domingo (8).
A classificação foi marcada por condições climáticas complicadas, com chuva forte, pista molhada e interrupções por bandeira vermelha. A mudança das condições ao longo da sessão exigiu atenção das equipes e dos pilotos, que tiveram poucas oportunidades para melhorar seus tempos. live again after a red flag+1
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A disputa pela primeira posição teve Lando Norris e George Russell como protagonistas. O piloto da Mercedes chegou a ocupar provisoriamente o topo da tabela, mas Norris conseguiu superar o rival com a volta de 1min27s470.
Russell terminou a sessão na segunda colocação, mas terá de cumprir uma penalização de cinco posições no grid de largada. A punição foi aplicada em razão da troca de componentes da unidade de potência do carro.
A Mercedes também colocou Kimi Antonelli entre os três primeiros. O jovem piloto terminou em terceiro, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, ficou na quarta posição.
Confira as dez primeiras posições da classificação informada:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|1º
|Lando Norris
|McLaren
|2º
|George Russell
|Mercedes
|3º
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|4º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5º
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6º
|Nico Hülkenberg
|Audi
|7º
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|8º
|Oliver Bearman
|Haas
|9º
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|10º
|Alexander Albon
|Williams
A tabela mostra a ordem de classificação, não o grid definitivo após a aplicação das penalidades.
A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo será disputada neste domingo, 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.
- Data: domingo, 8 de novembro de 2026
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Transmissão: Band e canais oficiais de transmissão da F1.