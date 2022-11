A primeira aplicação de provas do exame foi realizada no dia 13 de novembro.

Quem faltou no primeiro dia do Enem 2022 pode ir no segundo?

A primeira etapa da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 foi realizada em 13 de novembro. Esse ano, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), organizador da prova, registrou mais de um milhão de participantes faltosos. Mas e aí, quem faltou no primeiro dia do Enem pode ir no segundo? Entenda como funcionam as regras da avaliação.

O que acontece se falta no Enem?

O regulamento do Enem não proíbe o participante que faltou no primeiro dia de fazer a avaliação no outro domingo. Mas naturalmente, a nota do participante será bem mais baixa, já que ele deixa de ganhar pontos em três áreas do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e códigos e suas Tecnologias e Redação. Somente a ausência ma redação custa 1000 pontos ao candidato, que são somados na média das provas no resultado final.

Neste 20 de novembro de 2022, dia de aplicação da segunda etapa do Enem, os candidatos terão que responder a 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Os participantes só podem deixar o local de avaliação após duas horas da entrega dos exames, às 15h30 (horário de Brasília). Só é permitido levar o caderno de prova faltando meia hora para o fim do exame, às 18h (horário de Brasília).

Mas quem perdeu a 1ª etapa ainda tem a chance de justificar ausência e solicitar a reaplicação da prova, desde que o motivo da ausência seja comprovado pelo participante. Dessa forma, ele pode fazer o exame completo em outra data.

Quais justificativas de ausência são aceitas?

O edital do Enem permite que o participante faça a justificativa de sua ausência em dois casos: 1-) quando o candidato está com alguma doença infectocontagiosa ou 2-)por problemas logísticos para chegar ao local de exame.

O Inep explica que para justificar a ausência, é preciso acessar a página do participante e inserir os documentos que comprovem a razão da falta em até cinco dias da aplicação do exame no dia último dia, ou seja, 25 de novembro. A justificativa será analisada pelo órgão, que decidirá por conceder ou não a reaplicação do Enem.

O edital indica que as doenças consideradas infectocontagiosas são: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

O instituto alerta também que o participante que deixar o local de prova alegando estar se sentindo indisposto não poderá pedir reaplicação

Horário da prova do Enem por estado

O segundo dia de prova do Enem tem duração de meia hora a menos que o primeiro. Pelo horário de Brasília, a aplicação dos exames começará às 13h30 e os estudantes poderão entregar o gabarito até às 18h30. Além disso, os portões dos locais de prova são abertos às 12h e fechados às 13h, aqueles que chegarem depois das 13h não poderão fazer a avaliação.

Contudo, esse horário vai mudar em locais com outros fusos no Brasil. Veja que horas o Enem será realizado em outros estados do país.

Acre e algumas cidades do Amazonas

Abertura dos portões: 10h

Fechamento dos portões: 11h

Duração da prova: das 11h30 às 16h30

Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, alguns municípios do Pará e Roraima

Abertura dos portões: 11h

Fechamento dos portões: 12h

Duração da prova: das 12h30 às 17h30

Fernando de Noronha (PE)

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Duração da prova: das 14h30 às 19h30

Demais estados e municípios

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Duração da prova: das 13h30 às 18h30

Como será calculada a nota em 2022?

A nota do Enem é calculada com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Com isso, o sistema visa checar a coerência das respostas do candidato e não apenas seu número de acertos. Por isso, duas pessoas que acertaram o mesmo tanto de questões podem ter notas distintas no final.

A ideia do TRI é evitar que participantes que chutaram algumas respostas possam ter um resultado alto. Por exemplo, se um estudante acerta as questões mais complexas e erra as fáceis, o sistema do Inep entende que ele chutou e não sabia as respostas.

Já um concorrente que acertou as fáceis e errou as difíceis, a correção conclui que ele realmente acertou as perguntas que ele tinha conhecimento. Além disso, a única prova em que o participante pode tirar 1000 pontos é a redação. Em outras áreas do conhecimento, a nota não vai de 0 a 1000.

O Inep explica que o valor final é definido de acordo com o grau de dificuldade das perguntas naquele ano. Por exemplo, em 2021, a nota de matemática foi de 310,4 a 953,1. Já para a prova de Ciências Humanas, a máxima foi de 846,9, e a mínima, de 311,6.

Segundo o edital do Inep, o gabarito do exame deve ser divulgado até dia 23 de novembro, três dias após a aplicação da prova. Já os resultados, com as notas dos participantes saem em janeiro de 2023, ainda sem data exata definida.

Com quantos anos pode fazer o Enem

Como pode ser usada a nota do Enem?

A nota do Enem pode ser aplicada pelo participante de três maneiras, veja quais são:

Sisu: Aplicando sua nota no Sisu, o participante concorre a uma vaga em uma universidade federal. Cada curso e faculdade tem notas de corte diferentes e aqueles que atingirem serão selecionados para ingresso na instituição.

Fies: É possível usar o resultado do Enem para conseguir o Fies, o financiamento do curso em uma faculdade particular.

Prouni: O Prouni é um programa que seleciona estudantes de escolas públicas para ganhar bolsas em universidades privadas. Os concorrentes do Enem podem entrar nessa modalidade usando sua nota.