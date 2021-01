A maioria das pessoas já sabem que as redes sociais são ótimos canais para as empresas divulgarem os seus produtos e serviços. Por isso, daremos aqui algumas dicas de Instagram para pequenos negócios que desejam vender mais e ter sucesso nessa plataforma.

Essa é uma das redes mais utilizadas pelos brasileiros. Seus usuários a utilizam para se comunicar com seus amigos, entrar em contato com os seus artistas e influenciadores preferidos. Além disso, através delas é possível ter um contato mais próximo com as marcas, que tem visto nesse ambiente o local perfeito para vender.

Então, se você é um empreendedor, leia essa matéria até o fim. Certamente ao final desse texto você estará com a faca e o queijo nas mãos para produzir bons conteúdos no Instagram para pequenos negócios.

Dicas de como produzir bons conteúdos no Instagram para pequenos negócios

O Instagram é uma rede que oferece muitas possibilidades para as empresas, sobretudo para quem está começando. Mas é fundamental que nesse momento inicial você trace os objetivos da sua empresa, para saber onde quer chegar.

Primeiramente, tenha um plano de ação para conseguir conquistar seus clientes. Não é necessário contratar uma empresa para cuidar disso, a menos que você queira transferir toda a responsabilidade para um profissional. Você mesmo pode cuidar dessa parte do seu negócio.

O lado positivo é que você mesmo é possível criar estratégias assertivas que poderão dar resultado ao longo do tempo. Mas vale salientar que nada acontecerá de um dia para o outro. Será preciso tempo e paciência para conseguir o que se deseja.

Inicialmente, conheça o seu cliente. Saiba o que ele deseja ver na sua plataforma. Em seguida, conheça a dor dele e tenha uma relação de parceria com sua audiência. Agora sim você conseguirá criar conteúdos de qualidade para conquistar mais pessoas e aumentar as suas vendas. Confira a seguir algumas dicas de como utilizar o Instagram para pequenos negócios.

Invista em fotos profissionais

O Instagram é uma rede social com foco em imagens e vídeos. Então, essa é melhor hora de rever como anda a qualidade das suas postagens. Não basta pensar num conteúdo bacana e não entregar algo visualmente bonito para o seu cliente.

Por isso, contrate um fotógrafo profissional para tirar fotos dos seus produtos. Caso consiga investir esse valor nesse momento e tenha um smartphone com uma boa resolução na imagem, aprenda a tirar fotos com ele. Essa é, sem dúvidas, uma das principais dicas de Instagram para pequenos negócios.

Foque em conteúdos em vídeos

Outro tipo de conteúdo que faz bastante sucesso no Instagram são os posts em formato de vídeo. Eles vêm se tornando cada vez mais populares, sobretudo após a chegada do reels. Essa plataforma é incrível e tende a aumentar a visibilidade das contas.

Por isso, é muito importante que você entenda como criar e editar vídeos autorais no reels. Certamente o seu negócio se tornará mais conhecido e você fará mais vendas no Instagram.

Faça parcerias dentro do segmento

Que tal fazer parcerias com lojas do mesmo segmento ou de áreas similares? Essa é uma estratégia muito comum para empresas que desejam aumentar a quantidade de seguidores. Basta encontrar uma empresa com objetivos afins e promover uma publicação em ambos perfis. Vocês podem combinar um valor ou até mesmo uma parceria que seja benéfica para os dois lados.

Utilize hashtags

As hashtags ainda são bastante utilizadas para determinar o seu mercado de atuação. Então, se você abriu um salão de beleza recentemente, utilize hashtags nas suas postagens que tenham relação com o que você faz.

Abuse das stories

Se você possui uma micro empresa, é muito importante que explore todas as possibilidades e ferramentas do Instagram para pequenos negócios. Um desses recursos mais relevantes são os stories.

Através deles, é possível ter uma comunicação mais próxima e clara com seu cliente. Então, você pode aproveitar para criar enquetes, fazer perguntas e abusar da criatividade com os stickers, figurinhas e letras diferenciadas.

Organize uma live

Em 2020, a sensação do Instagram foram as lives. Muitas empresas passaram a distribuir seus conteúdos através dessa ferramenta e tiveram um retorno positivo. Por isso, essa é uma ótima ideia para utilizar esse ano.

Contrate influenciadores e blogueiros

Enfim, outra forma de atrair seguidores fiéis e formar fãs é contratando influenciadores digitais para falarem sobre o seu negócio. Eles são criativos, engajados e certamente te ajudarão nessa empreitada.

Agora que você já sabe ideias incríveis de conteúdo no Instagram para pequenos negócios, é só colocar em prática. Se quiser se aprofundar mais e fidelizar o seu seguidor, saiba como criar o seu próprio funil de vendas na plataforma.