Por conta da entrada de mais empresas no Instagram, a plataforma se tornou uma espaço altamente competitivo. Por isso, é fundamental criar estratégias de atração de clientes no topo de funil para que eles se interessem pela marca e se tornem compradores fiéis.

O marketing digital vem ganhando novas técnicas ao longo do tempo. Sendo assim, não basta apenas criar conteúdos interessantes e que chamem a atenção do seu cliente. É necessário também atraí-lo de uma forma sutil e fazê-lo acreditar que ele precisa do seu serviço ou produto.

Mas o que fazer com esse cliente que chega no topo de funil do seu perfil do Instagram, mas não sai dele? Nessa matéria você saberá mais sobre essa etapa do funil de vendas e como criar estratégias de atração de novos clientes.

O que é topo de funil?

O topo de funil é a primeira fase de contato entre o cliente e sua empresa. Ele também é chamado de etapa de atração, que é quando o público se identifica com a sua marca, é atraído pelo seu conteúdo, porém, ainda não sabe como resolver seu problema.

Essa é a etapa que possui o maior número de visitantes e curiosos conhecendo o seu negócio. Além disso, ela é ideal para quem deseja educar os seguidores sobre o seu serviço ou produto, antes dele se tornar um comprador fiel.

Por isso, é muito importante criar estratégias efetivas para atrair mais pessoas e deixá-las encantadas para saber mais. Ao longo do funil de vendas, essa pessoa verá que a sua empresa é perfeita para cuidar das suas questões.

Quando se trata de Instagram, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas desde o começo. Por exemplo, monte uma biografia com todas as informações sobre você. Além disso, utilize os Stories para criar conteúdos interativos e interessantes para a sua audiência. Mas não esqueça de caprichar nos posts e nas legendas, certo?

Vale salientar que, assim como todas as outras etapas, o funil de vendas apresenta um alto poder de persuasão sobre o cliente. Então confira no próximo tópico porque você deve investir nele.

Por que o topo de funil de vendas é importante?

Já sabemos que o topo de funil é o ponto de partida para alcançar resultados expressivos. Por isso, veja outros motivos para criar estratégias nessa fase e chegar bem perto dos seus objetivos.

Primeiro contato

Já falamos aqui que o topo de funil é o primeiro contato das pessoas com sua empresa. Então, se estiver utilizando o Instagram como vitrine para o seu negócio, fique atento à disposição das suas fotos na rede.

Cuide para que elas sejam atraentes e o conteúdo desperte a atenção das pessoas. Ou seja, seu Instagram deve estimular novas perspectivas para os consumidores e apresentar a resolução de um problema.

Topo de funil proporciona descobertas

Assim que você aguçar a curiosidade das pessoas, certamente elas vão querer saber mais sobre você. E é nesse momento que sua empresa irá oferecer soluções ideais. Então, esse é o momento de educá-los.

Educa usuários

Outro benefício do topo de funil é a possibilidade de entreter e educar os novos clientes. Então aqui você já poderá pensar em materiais que possam resolver seu problema, e em bons conteúdos.

Dicas de conteúdo para ter um ótimo topo de funil

Agora que você já sabe as vantagens de investir no topo de funil, confira algumas ideias de conteúdo. Primeiramente, atente-se a essas informações antes mesmo de criar suas estratégias de marketing digital.

1. Ele precisa ser claro e objetivo

A persona que chega ao topo de funil do Instagram da sua empresa deve saber exatamente o que você tem a oferecer pra ela. Por isso, facilite os conteúdos ofertados, invista em postagens bacanas e seja claro sobre a sua empresa.

Isso porque a maioria das pessoas são meras curiosas. Uma parte delas não irá passar dessa fase. Outras irão até o meio de funil, enquanto uma parcela mínima se tornará um cliente assíduo. Sendo assim, o topo de funil deve ser objetivo e claro para o seguidor que não sabe nada sobre você.

2. Não cite a empresa no topo de funil

Por fim, a última dica é que você, em hipótese alguma, cite a empresa. Faça com que essas pessoas se interessem pelo seu produto e pela sua visão. Ao mencionar o tempo inteiro a sua empresa, ela pode ser vista de forma negativa e o cliente irá desistir no meio do caminho.

Inicialmente, evite vender qualquer coisa que seja. Atraia a atenção dos seus futuros clientes no topo do funil, mostrando a eles os benefícios de conhecer o seu negócio. Só assim é possível atrair compradores fiéis e que ainda falarão bem da marca. Aliás, aproveite também para ler nossa matéria sobre hacks para Stories e como bombar no Instagram.