Você possui um perfil nas redes sociais, mas não sabe a importância da bio do Instagram? Muitas empresas se preocupam em criar posts atraentes para os seus seguidores, mas esquecem desse detalhe importante, que é a descrição de quem é você e o que você faz.

A biografia resume as suas atividades e norteia o seguidor sobre o seu nicho de atuação. Aliás, essa será a primeira impressão dele sobre a sua marca. Ademais, uma bio bem feita faz parte de uma das estratégias de marketing digital que deve ser levada a sério.

Por isso, se você quer saber como criar uma bio do Instagram excelente, confira essa matéria. Certamente essas dicas que te daremos fará muita diferença no seu perfil. Elas podem ser úteis tanto para empresas que estão iniciando suas estratégias digitais no Instagram, quanto para influenciadores digitais que desejam se destacar.

O que é uma bio do Instagram?

Logo quando abrir o aplicativo no celular, você verá primeiramente a sua bio. Ela fica localizada na parte superior da tela, e engloba muitas funções que devem ser preenchidas.

Ou seja, faz parte da sua bio do Instagram o seu nome, o nome de usuário e a sua foto. Além disso, a ferramenta ainda disponibiliza um espaço para você se descrever, em poucos caracteres e um pouco abaixo os seus principais contatos, como e-mail, telefone e link para o seu site.

Todos esses componentes podem sofrer alteração a qualquer momento pelo usuário da conta. No entanto, existem outros elementos que independem de você, como número de seguidores, publicações e perfis seguidos.

Vale salientar que uma bio do Instagram bem construída aumenta a relevância daquele perfil e pode trazer resultados positivos. Não só o perfil, como a marca também é vista como interessante

No entanto, muitos ainda têm dúvidas sobre o que inserir, já que só é permitido 150 caracteres. Por isso, vamos te dar algumas dicas importantes que podem melhorar a sua aparência na tela inicial.

Dicas para melhorar a sua bio do Instagram

É muito fácil ter uma bio do instagram que seja perfeita. Basta organizar o seu conteúdo e seguir essas informações que listamos a seguir. Mas inicialmente, abra o seu aplicativo, clique em editar perfil e faça as alterações que você achar convenientes.

1. Invista na foto do perfil

A foto do perfil é um dos principais elementos que você deve inserir logo de cara na sua bio do Instagram. Ela te acompanhará em todos os espaços, como nas stories e nos comentários que fizer nos posts de outras pessoas. Por isso, cuide para que ela seja bem bonita e não esteja cortada.

2. Coloque o seu nome

Qual o nome que você utiliza na sua marca? Aqui você deverá inserir essa informação, que ficará em negrito, acima da parte da biografia. Esse campo possui 30 caracteres e também ajuda outros usuários a te encontrarem facilmente nas buscas.

Uma dica importante é que você utilize uma palavra chave para te diferenciar de outros perfis com nomes iguais. Por exemplo, se você for um tatuador, pode colocar “fulano de tal tatuador”, ou “médico fulano de tal”. Assim você terá um IG único.

3. Crie um nome do Usuário

O nome do usuário é o seu @ (arroba). Ele fica na parte de cima da tela e é considerado a identidade do seu Instagram e que aparece também na sua URL. Aliás, ele também pode ser marcado por outros usuários da plataforma.

É possível alterar o nome do usuário na bio do Instagram quantas vezes for necessário. Mas encontre um que seja fácil de ser lembrado e que não tenha sido utilizado ainda.

4. Coloque o seu site

Inserir o link do seu seu site na bio do Instagram é fundamental para direcionar os seus seguidores para sua loja, blog, etc. O ideal é que utilize encurtadores de links para não poluir a sua bio.

Aliás, ainda é possível modificá-lo outras vezes e inserir o link em alguma storie. Essa é uma estratégia de marketing digital muito comum utilizada por influenciadores digitais e marcas.

5. O seu endereço

Se tiver uma loja física ou um estabelecimento, inclua o endereço na bio do Instagram. Assim será mais fácil do seu cliente encontrar sua localização. Isso vale para academias, lojas de roupa, entre outros. Ao clicar nele, o seu seguidor será direcionado para a página do Google Maps.

6. Dados principais

Além do endereço, não esqueça de colocar o e-mail e o telefone na bio do Instagram, principais canais de comunicação. Facilite o máximo que puder para o seu público-alvo.

7. Invista na sua autobiografia

Agora sim, vamos à parte mais aguardada dessa matéria, que é sobre o que escrever. Nessa sessão, você irá se descrever. Diga ao seu seguidor quem você é, o que faz, com o que atua. Seja bastante criativo, utilize hashtags e outros arrobas.

Além disso, separe as informações em linhas diferentes e insira um emoji ao lado de cada uma. Ao final da sua descrição, insira um call to action, com um “visite meu site”, ou “conheça os meus trabalhos”. Em seguida, coloque um “Linktree” com informações que você quer que o seu público veja.

Após seguir essas dicas, certamente a sua bio do Instagram ficará muito mais autêntica e interessante.