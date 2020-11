Se você possui um pequeno negócio na internet, descubra como anunciar no Instagram pode ser simples. Aliás, essa é uma grande oportunidade de conquistar novos públicos e chegar naquele cliente que você quer para a sua empresa.

Além da possibilidade de segmentação, sua marca será encontrada com mais facilidade nas redes sociais. Seu cliente ficará mais tempo com ela na mente, o que é algo bastante positivo, sobretudo para você que está iniciando.

Por isso, saiba como a plataforma de anúncios do Instagram funciona e como utilizar essa estratégia de marketing digital a seu favor.

Como anunciar no Instagram: o que são os anúncios?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes mesmo de aprender a como anunciar no Instagram, é muito importante que você conheça essa ferramenta. Nela você poderá veicular conteúdos em fotos e vídeos e estabelecer um contato mais direto com os clientes em potencial.

A diferença das postagens comuns na plataforma é que acima da imagem ou vídeo aparecerá escrito “anúncio patrocinado”. Isso serve para distinguir quando houver algum investimento financeiro no post.

Mas, independente da forma como foi postado, é possível interagir de diversas formas. O usuário do Instagram poderá curtir, comentar ou até enviar para outras pessoas aquele post.

O interessante nesse tipo de anúncio é que a marca poderá redirecionar o seguidor para outro espaço. Por exemplo, o criador poderá inserir um CTA que leve a pessoa para o site da empresa, para uma loja online ou qualquer outro link.

Inicialmente, os anúncios patrocinados foram criados para melhorar a experiência do usuário. Assim era possível garantir que todos os conteúdos fossem entregues.

No entanto, aprender a como anunciar no Instagram é quase uma obrigação para empresas que desejam se destacar. A ferramenta ajuda a driblar os algoritmos e faz parte das estratégias de marketing digital da maioria das empresas.

Como anunciar no Instagram Ads?

Se você caiu de paraquedas na ferramenta de anúncios no Instagram, verá como ela é intuitiva. Embora muitas empresas prefiram contratar uma agência de publicidade, os pequenos negócios acabam se virando por conta própria. Então, se esse for seu caso, conheça algumas etapas importantes de como anunciar no Instagram.

1. Escolha a melhor forma

Você tem a opção de anunciar diretamente nas postagens já feitas ou então partir para a ferramenta específica. Mas vale salientar que o Gerenciador de Negócios do Facebook é muito mais completo e eficaz.

Enquanto isso, patrocinar o post direto da rede social pode ser mais fácil para quem possui nenhum domínio de marketing digital e redes sociais.

2. Configure o seu gerenciador de negócios

Sua conta deve ser gerenciada e caso não tenha ainda, deverá fazer uma. Vá para as configurações básicas e escolha as que mais se encaixarem no que você deseja.

3. Tenha um objetivo em mente

Antes de tudo, tenha um objetivo e crie metas quantitativas. O que você deseja é aumentar as visualizações, o tráfego ou melhorar o engajamento?

Você poderá considerar a conversão como o seu único objetivo. Por isso, é muito importante cuidar do tipo de anúncio que você irá fazer. Então, trace os seus objetivos anteriormente e insira na sua estratégia de marketing digital.

4. Identifique o seu público

Na parte da segmentação, você irá inserir as características do público que deseja alcançar. Por isso, verifique quem é o seu seguidor e invista nele.

5. Selecione as redes sociais

Você irá anunciar apenas no Instagram ou deseja que ele seja veiculado no Facebook também?

6. Delimite um orçamento

O orçamento também é uma das partes mais importantes dessa estratégia. A depender do valor investido, é possível alcançar mais ou menos pessoas. Por isso, é importante delimitar os principais objetivos e focar neles.

7. Crie o anúncio

Pronto, agora você poderá utilizar vários formatos e abusar da criatividade no momento de montar seu anúncio.

8. Como anunciar no Instagram – acompanhe os anúncios

Por fim, é fundamental que você acompanhe todo o processo, pois o sucesso da sua estratégia depende disso. Caso não esteja dando o resultado que você tanto deseja.

Porque é importante fazer anúncios no Instagram

O anúncio no Instagram tem como foco principal aumentar a visibilidade da marca. Além disso, as empresas utilizam para aumentar as vendas, incentivar os cliques no site institucional e promover o engajamento.

Mas por que anunciar no Instagram é tão importante? Com o passar do tempo, essa se tornou a principal rede social, sobretudo para quem possui uma microempresa. Além disso, a mídia vem inovando constantemente e disponibilizando novos recursos para os usuários.

Ou seja, as empresas têm em mãos ferramentas importantes para atrair e fidelizar o seu público. Tudo isso é possível através de conteúdos bem elaborados e que sejam interessantes para ele.

Alguma dúvida de que essa é a rede social que o seu negócio deve estar? Então coloque em prática esse passo a passo de como anunciar no Instagram.