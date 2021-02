Há algum tempo atrás, para utilizar o Instagram era necessário ter um smartphone e o aplicativo instalado nele. Porém, hoje é possível visualizar a plataforma através de outros dispositivos. Por isso, se você quer saber como ver stories no computador, leia essa matéria e conheça algumas dicas incríveis.

Aproveite para conhecer um pouco mais sobre o Instagram Stories e como utilizá-lo. Você terá em mãos um mar de possibilidades para criar seus conteúdos e divulgar os produtos ou serviços da sua empresa.

O que é o Instagram Stories?

Antes de dizermos como ver stories no computador, é muito importante que você saiba mais sobre essa ferramenta. Esse serviço é similar ao Snapchat e certamente foi criado para ser o seu concorrente principal.

Através do Instagram stories é possível compartilhar imagens entre os amigos, clientes e outras pessoas que te seguem. A vantagem é que hoje qualquer pessoa que tem uma conta pode acessar o que outras pessoas postam, mesmo que estejam utilizando um PC.

Sem dúvidas, esse é um recurso versátil, interessante e divertido. Aliás, o próprio Instagram vem diversificando os stories, trazendo mais coisas interessantes como figurinhas, letras coloridas e os famosos filtros.

Mas para isso, é necessário instalar uma extensão no Google Chrome, chamada IG Storie. Após inserir no PC, o usuário poderá realizar um login e visualizar os conteúdos postados. Quer saber mais? Confira as etapas de como ver stories no computador.

Passo a passo de como ver stories no computador

Ficou curioso para saber mais sobre essa extensão do Google? Então siga as etapas que separamos a seguir.

Primeiro passo

Primeiramente, abra a página do Chrome IG Story e em seguida clique em “Usar no Chrome”.

Segundo passo

Logo após aparecerá uma janela, onde você deve clicar em “Adicionar Extensão” para habilitá-la no seu computador.

Terceiro passo

Assim que finalizar a instalação, você verá que o plugin irá aparecer após a barra dos endereços.

Quarto passo

Agora que você já instalou o plugin de forma correta, acesse a plataforma do Instagram pelo computador através do seu login. Aliás, vale salientar que as stories irão aparecer da mesma forma que aparecem no seu celular, na parte superior da tela. As stories atuais são aquelas que estão no padrão de cores, enquanto as cinzas já foram visualizadas.

Quinto passo

O próximo passo de como ver stories no computador é abrir a storie que você quer ver. Clique nas setas laterais para navegar entre elas, voltar e seguir adiante.

Sexto Passo

Abaixo do contador, você ainda pode abrir toda a tela e visualizar no modo completo. Ou seja, é possível ampliar o conteúdo e ver a imagem mais cheia.

Sétimo passo de como ver stories no computador

Enfim, se você já viu tudo, aperte ESC para sair do modo completo. Agora é só se divertir olhando as stories dos seus amigos e das empresas que você segue.

Viu como é fácil aprender a como ver stories no computador? Agora que você já está craque nessa ferramenta, saiba como os hacks para stories podem melhorar o engajamento do seu perfil.