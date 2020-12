Comprar seguidores tornou-se uma prática muito comum há alguns anos atrás. Era só acessar uma plataforma, investir um valor específico e em pouco tempo você veria a quantidade de seguidores do seu Instagram crescer de forma significativa.

Porém, descobriu-se ao longo do tempo que essa é uma estratégia nociva para o perfil. Ou seja, o Instagram entende essa ação como uma forma desleal de crescer na plataforma. Mas, mesmo sabendo disso, algumas pessoas continuam utilizando ferramentas para comprar seguidores e parecerem mais interessantes.

Se você ainda não sabe os malefícios de comprar seguidores, confira essa matéria quais as implicações disso. Por isso, listamos os principais motivos para você não burlar as regras do Instagram e ser penalizado.

O que leva algumas pessoas a comprar seguidores no Instagram?

Comprar seguidores no Instagram é algo muito comum a pessoas que desejam resultados imediatos. Sabemos que construir uma reputação e ter relevância na plataforma leva tempo. Por isso, é necessário colocar em prática uma série de estratégias de marketing para fazer com que o cliente se interesse pelo seu conteúdo.

No entanto, muitas marcas e influenciadores digitais acreditam que ter um número alto de seguidores ajudará a melhorar a sua reputação e conquistar mais parceiros. Porém, essa forma mais rápida de engajar na rede é altamente prejudicial e o usuário pode até mesmo perder a sua conta.

Sem dúvidas, não vale a pena comprar seguidores no Instagram, isso porque todas essas contas são inúteis. Além de inflar os números, você não saberá quem são realmente os seus seguidores.

Ou seja, você não conseguirá distinguir o que é engajamento e quem são os perfis falsos que te seguem. Além disso, você não terá um volume de compras maior, uma vez que esses perfis são de compradores que não existem.

Esses seguidores não interagem. Eles não clicam em links patrocinados, não respondem às enquetes nos Stories e não curtem as fotos. Aliás, eles não publicam postagens, não comentam e não compartilham para outras pessoas. Em outras palavras, são robôs se passando por seres humanos.

Enfim, comprar seguidores não irá aumentar o seu sucesso nas redes sociais. O máximo que acontecerá é que o usuário se tornará mais vaidoso ao ver uma grande quantidade de pessoas seguindo-o.

Motivos para não comprar seguidores no Instagram

Se você ainda está na dúvida se deve ou não comprar seguidores, fizemos uma lista que fará você investir em estratégias orgânicas agora mesmo.

Você perderá esses mesmos seguidores um tempo depois

Isso mesmo. De nada vai adiantar você comprar seguidores se eles não servirem para nada. E você ainda correrá o risco de perdê-los depois. Isso porque o Instagram tem feito buscas por perfis falsos ou inativos, que podem prejudicar a plataforma.

Ele entende que esses bots dificultam as interações reais e atrapalham a experiência do usuário da rede social. Por isso, volta e meia o Instagram tira do ar uma série de contas com atividades consideradas não autênticas.

Seu conteúdo perde relevância

O Instagram costuma entregar aos usuários os conteúdos mais interessantes da plataforma. Ao ter mais pessoas curtindo, comentando e salvando os posts, a relevância desse perfil aumenta.

Mas, se quase ninguém interage nos seus posts, certamente o seu perfil perderá destaque. Ou seja, sem seguidores reais, o algoritmo entenderá que sua conta não é tão importante assim e aos poucos, ele deixará de ser indicado para as pessoas.

A taxa de engajamento ficará reduzida

Sem engajamento, não há possibilidade de crescimento. Ou seja, seus 10 mil seguidores falsos só servirão de enfeite no Instagram que não tem evolução nenhuma.

Isso afetará a sua imagem e segurança

Outro motivo importante para não comprar seguidores é que sua conta ficará mais exposta. Ou seja, os seus seguidores falsos terão acesso a dados como lista de contatos e as informações dos seus seguidores reais. Sendo assim, criminosos poderão se aproveitar e enviar vírus ou spam e roubar outras contas reais.

As métricas reais ficam distorcidas

Se você não tem ideia da quantidade de clientes reais e do seu comportamento, como poderá criar estratégias para cativá-los? Ao comprar seguidores você não saberá o real alcance da marca, pois os números estarão distorcidos.

O Instagram irá penalizar o seu perfil

Além de não conseguir alcançar os seus objetivos e gerar vendas, comprar seguidores ainda pode gerar problemas maiores. O Instagram proíbe práticas que atrapalhem a experiência do usuário, ou seja, isso vai totalmente contra os termos de uso e políticas da plataforma.

Ou seja, você poderá ser penalizado com o “shadowban”e o seu conteúdo ser veiculado apenas para pessoas que te seguem. Além disso, comprar seguidores é considerado algo desleal, e é sobre isso que falaremos a seguir.

Ao comprar seguidores, você estará enganando as pessoas

Enfim, uma das piores coisas que você pode fazer pela sua conta do Instagram é comprar seguidores. Essas métricas podem massagear o ego, porém não trazem nenhum benefício ao seu negócio. Além disso, os seus reais seguidores podem se sentir enganados, ao saber que o seu perfil compra usuários no Instagram.

Confira como funciona o algoritmo do Instagram e algumas dicas para performar bem nessa plataforma, sem precisar comprar seguidores.