A experiência do usuário é muito importante na atração e retenção de clientes. Esse conceito vem ganhando destaque nos últimos tempos e tem relação com a facilidade de acesso e uso das ferramentas digitais.

Hoje em dia utilizamos a internet para realizar diversos serviços. Fazer compras, assistir vídeos ou filmes online, pagar contas e pedir comida. Há uma infinidade de possibilidades para o consumidor que não deseja sair de casa para nada.

Por esse motivo, as empresas estão investindo em estratégias eficientes para otimizar o acesso dos clientes aos produtos digitais. Isso influencia não só na primeira impressão que a pessoa terá de um site ou aplicativo, como também na sua decisão de compra.

Dessa forma, sites mais bonitos, com uma melhor acessibilidade e navegabilidade costumam atrair mais a atenção das pessoas. Ou seja, quanto mais interessante for aquele local, mais tempo o consumidor ficará nele.

Nessa matéria você saberá o que é a experiência do usuário e terá dicas de como otimizar a sua estratégia.

O que significa a experiência do usuário?

A experiência do usuário se relaciona às interações entre a marca e o usuário na internet. Também conhecida como UX designer, ela se refere ao bom uso de ferramentas, sites em dispositivos móveis e através de um desktop. Por isso, outras ferramentas também podem ser incluídas, como aplicativos de streaming, de transporte, delivery e até mesmo de banco.

Se você costuma utilizar a internet para ver filmes, entre outras ações, já deve ter percebido que alguns sites são mais fáceis de navegar do que outros. Aliás, é muito comum passarmos um bom tempo navegando numa página e olhando produtos.

Se você já passou por isso e conseguiu resolver o seu problema sem grandes dificuldades, significa que a sua experiência foi positiva. Mas se você só se aborreceu, é sinal de que a empresa que desenvolveu aquele dispositivo precisa rever as suas estratégias.

Então, podemos dizer que a satisfação do usuário passa primeiramente pela sua experiência durante o acesso. Antes mesmo de avaliar o produto ou serviço de uma marca, ele precisa ser convencido de que essa empresa se preocupa com o seu bem estar online.

Algumas empresas já entenderam a importância da experiência do usuário e estão desenvolvendo técnicas para melhorar os seus fluxos. Esses atributos podem otimizar qualquer site e trazer muitos benefícios tanto para o navegante, quanto para a marca.

Para você entender melhor, listamos alguns pontos importantes que melhoram a experiência do usuário.

O que sua empresa deve considerar no seu site?

Vale salientar que existem outros pilares da experiência do usuário além desses que iremos mencionar. Mas se você for construir um site ou aplicativo, já pode ter em mãos boas ideias.

1. Invista na acessibilidade

Hoje a maioria dos sites podem ser acessados de diferentes dispositivos, o que chamamos de responsividade. Mas é importante que as empresas ajustem as características de cada formato para melhorar a experiência do usuário.

Aliás, vale salientar que a acessibilidade também deve incluir pessoas com restrições físicas. Ou seja, devem ser desenvolvidos alguns elementos para facilitar o uso de quem possui deficiência visual e outras limitações.

2. Tenha um bom visual

É muito importante cativar o usuário através dos elementos visuais. Por isso, ter um design atrativo e interessante pode fazer toda a diferença no tempo que o visitante ficará na sua página. Esse é um dos pontos mais importantes que devem ser avaliados.

3. Desenvolva atributos que sejam úteis

Em seguida, verifique se os itens inseridos na sua página são úteis na resolução de problemas. Por exemplo, não adianta inserir um botão de “fale conosco”, se ele não funciona ou a empresa não consegue resolver essa demanda do cliente.

Então, cuide para que todo o conteúdo do seu site seja usual e atenda às expectativas do usuário.

4. Projete credibilidade

Todo site que deseja melhorar as taxas de conversão, deve reduzir ao máximo os erros. Isso melhora a sua credibilidade e aumenta a confiança do cliente em realizar assinatura, fechar compras, entre outras situações.

5. Use uma linguagem próxima do seu cliente

Ao desenvolver o seu conteúdo, é muito importante que ele seja o mais aproximado possível do seu consumidor. Evite utilizar termos rebuscados e palavras difíceis só para atrair a atenção dele, pois o efeito pode ser o contrário.

Além disso, seja original e conecte-se ao seu público-alvo através da emoção. Humanize a sua comunicação e incentive os seus clientes a se relacionarem com a marca. Essas práticas aumentam a confiança e geram bastante engajamento.

6. Desempenho técnico

Enfim, o rápido carregamento de uma página é um fator relevante para melhorar a experiência do usuário. Afinal de contas, ninguém tem tempo a perder num site que demora para abrir, não é mesmo?

Essa é certamente uma das estratégias de marketing digital mais eficientes. Agora é só colocar as dicas em prática e proporcionar uma experiência fantástica para o seu cliente.