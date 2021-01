Criar estratégias de engajamento e retenção nas redes sociais é fundamental para conquistar o seu público. Para isso, toda empresa deve desenvolver conteúdos de qualidade, apostar no relacionamento com sua audiência e utilizar recursos que melhorem a sua comunicação com ela.

As plataformas de mídias sociais são canais de comunicação entre empresas e clientes. É através delas que as pessoas se conectam e se relacionam entre si. Porém, o grande desafio é saber o que o cliente deseja ver e o que os motivaria a passar mais tempo no Instagram, ou Facebook do seu negócio.

Primeiramente, é muito importante saber o que os seus seguidores gostam e quais tipos de conteúdo ele está mais propenso a interagir. Quando você conhece o seu público-alvo, fica muito mais fácil criar estratégias de engajamento e retenção. Ou seja, você deixará de fazer postagens aleatórias para concentrar seus esforços em ações com resultados mais expressivos.

Por isso, se você possui uma empresa e quer aprender mais como utilizar o marketing digital nas suas ações, conheça algumas estratégias de engajamento e retenção que podem ser bastante úteis. Certamente elas poderão te ajudar a atrair o cliente ideal e transformá-lo num consumidor assíduo do seu produto ou serviço.

10 passos e estratégias de engajamento e retenção

Ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto? Saiba que existem estratégias de engajamento e retenção que ajudam a persuadir o público a falar com você. Então anote todas as dicas que daremos nos próximos tópicos.

Conheça o seu público-alvo

A primeira etapa é o conhecimento de quem é a sua audiência. Então faça pesquisas, relatórios e analise as métricas. Verifique de onde eles são, faixa etária e o que fazem. Aqui você deverá descobrir também os seus hábitos de consumo, comportamento na internet e o que gostam de consumir. Após isso, sem dúvidas os seus próximos passos serão muito mais fáceis.

Crie um conteúdo regular

Os algoritmos de plataformas como Instagram e Facebook costumam valorizar aqueles usuários que postam com mais regularidade. Por isso, eles entregam esses conteúdos a uma quantidade maior de pessoas que provavelmente se interessariam pelas suas postagens.

Por isso, verifique os horários e melhores dias em que a sua audiência está utilizando as redes sociais e crie um cronograma de postagens. Em seguida, mantenha essa regularidade o máximo de tempo que puder. Essa é, certamente, uma das melhores estratégias de engajamento e retenção.

Utilize o tom de voz do seu público

Agora que você já conhece o seu público, descubra qual a melhor forma de se relacionar com eles. Se sua audiência for composta por pessoas mais novas, insira quem sabe gírias, memes e conteúdos mais atuais. Porém, se essas pessoas foram mais idosas, evite dificultar o entendimento delas.

Tenha um relacionamento com eles

Se você está esperando que os seus seguidores vão até você, mude agora mesmo sua estratégia. Primeiramente, crie conteúdos interessantes e que sejam compartilháveis. Em seguida, faça-os chegar até eles.

Além disso, monitore o que estão falando sobre a sua marca através das tags e das hashtags. Assim, você entenderá também onde seu cliente está e poderá iniciar uma relação de troca com eles.

A venda é apenas um resultado

Não se preocupe apenas em vender. Seu foco principal deve ser interagir o máximo possível com eles e fazê-los se tornarem consumidores fiéis. Ou seja, utilize essas estratégias de engajamento e retenção para fidelizar a sua audiência.

Acompanhe as novidades

As redes sociais sofrem constantes atualizações. Por isso, se atualize e se mantenha sempre atento às mudanças no mundo digital. Assim, será possível se antecipar e criar estratégias de engajamento e retenção.

Interaja com seu público

As chances de você cativar um cliente que já comprou com você e conhece os seus produtos ou serviços é muito maior do que conquistar um novo. Por isso, sempre que possível interaja com essas pessoas.

Valorize a sua opinião

Já sabemos aqui a importância de interagir com a audiência. Mas vale salientar que a opinião do cliente é muito importante para criar estratégias de engajamento e retenção. Então, dê valor ao que eles falam e busque sempre se aperfeiçoar.

Envie conteúdos personalizados

Uma das melhores estratégias de engajamento e retenção é o envolvimento através do envio de brindes e conteúdos personalizados. O cliente gosta de ser reconhecido e lembrado pela empresa, mesmo que seja algo simples ou sem muito valor financeiro.

Atenda a todos os chamados

Enfim, uma das melhores formas de chamar a atenção do cliente sobre o quão preocupada sua empresa é com o seu bem estar, é respondendo a todos os questionamentos. Então invista numa equipe de atendimento que tire todas as dúvidas dele.

Prontos para colocar em prática essas estratégias de engajamento e retenção? Aproveite para conhecer as 8 tendências de marketing digital para 2021.