Você deseja atrair mais clientes através de um bom conteúdo? Então, porque não investir em estratégias de Inbound Marketing? Se você ficou curioso, descubra aqui como aumentar suas vendas e atrair o seu público-alvo.

O marketing mudou bastante com o passar do tempo, afetando também o comportamento do consumidor. Por isso, as empresas precisaram criar novos artifícios para chegar ao seu cliente.

Sendo assim, o Inbound Marketing nada mais é do que um conjunto de técnicas que visam o compartilhamento de conteúdo para um tipo de público. O objetivo aqui é se diferenciar da concorrência e se comunicar com a sua audiência.

Benefícios do Inbound Marketing

Ter um bom marketing de conteúdo, investir em redes sociais, SEO e na experiência do cliente são apenas algumas estratégias do Inbound Marketing. Aliás, não só essas, como outras técnicas utilizadas são fundamentais para construir uma marca forte e com autoridade no seu mercado de atuação.

Por isso, confira outros benefícios que você pode conseguir ao colocar em prática as ideias do Inbound Marketing.

Proximidade com o público

Primeiramente, conheça a sua audiência para saber que tipo de conteúdo irá desenvolver para ela e o tom de voz que irá usar. A partir daí, você poderá conversar com o seu consumidor e desenvolver uma relação de proximidade.

Alcance do público ideal

Uma das maiores vantagens do Inbound Marketing é alcançar o público que realmente irá fechar negócio com a sua empresa. Por isso, é muito importante criar estratégias assertivas e com um bom conteúdo para que o cliente se sinta atraído.

Persuasão através do conteúdo

Após conquistar a atenção do seu consumidor, será mais fácil persuadi-lo a comprar com você. Isso porque será possível saber os seus gostos, hábitos de consumo e comportamento na internet.

Mensuração de resultados

O Inbound Marketing permite que a empresa possa mensurar o resultado das suas ações. Aliás, existe uma série de ferramentas de análise de dados no mercado. Falaremos sobre elas mais ao fim dessa matéria.

Conhecer a jornada de compra do cliente – vantagem importante do Inbound Marketing

Por fim, uma das principais vantagens do Inbound Marketing é a possibilidade de conhecer os estágios de compra do cliente. Você entenderá todo o processo, desde a captação, desenvolvimento de interesse na sua marca, até a finalização, que é a compra.

Como investir em Inbound Marketing na sua empresa?

Agora que você já conhece todas as vantagens do Inbound Marketing, é provável que esteja se perguntando como é possível inseri-lo na sua estratégia digital. Vale salientar que qualquer empresa, seja lá qual for o seu tamanho, pode se beneficiar.

Ou seja, pequenas empresas, instituições de ensino e até mesmo quem possui um e-commerce pode otimizar os seus resultados internos. Mas, caso precise de orientação, é possível contratar uma agência de marketing digital para cuidar desse trabalho.

Principais ferramentas de Inbound Marketing

Existem diversas ferramentas que auxiliam o trabalho de quem atua com Inbound Marketing. Boa parte delas é paga, porém, você poderá encontrar algumas gratuitas ou com um curto período de teste, para experimentar.

Para te ajudar, listamos algumas das mais usadas. Certamente, elas vão te ajudar a se planejar melhor e a ter resultados mais assertivos.

Automação de email marketing

Quem incluiu na sua estratégia de Inbound Marketing o envio de mensagens eletrônicas, pode se beneficiar com as ferramentas de automação de e-mail marketing. Elas são muito importantes nesse processo e podem ser utilizadas por qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento.

Os sistemas mais conhecidos são o HubSpot, RD Station e MailChimp. Cada um possui uma funcionalidade diferente e planos que atendem aos mais diversos tipos de orçamento.

Blog

Quem trabalha com Inbound Marketing já deve ter tido contato alguma vez com o WordPress. Através dele é possível criar um blog do zero e personalizá-lo da sua forma.

A plataforma é gratuita, mas alguns temas disponibilizados são pagos. Sem dúvidas, ela é perfeita para criar blogs mais corporativos, e desenvolver um conteúdo que seja do interesse do seu cliente.

Análise de métricas

Se você deseja analisar as métricas do seu negócio, invista no Google Analytics. A ferramenta possui recursos incríveis, além de ser perfeito tanto para quem está começando, quanto para quem já possui mais experiência nessa área.

SEO

Enfim, outro sistema muito utilizado para quem trabalha com SEO é o SEMrush. Através dele, você poderá escolher as palavras-chaves certas para melhorar as suas campanhas. O resultado disso será a atração de mais clientes para o seu negócio.

Alguma dúvida de que você deve investir agora mesmo em Inbound Marketing? Conheça também outras ferramentas de automação de marketing digital para aumentar as suas vendas.