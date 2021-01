Já falamos em nosso site sobre o topo de funil e a sua importância na jornada de compras do cliente. Então chegou o momento de falar sobre a segunda etapa, a fase intermediária onde ocorre todo o processo de conquista e solução de problemas do consumidor: o meio de funil.

A maioria das empresas já sabem que é muito importante criar estratégias online para aumentar as suas vendas. Mas não basta apenas atrair o cliente, sem pensar em ações contínuas para fazê-lo se interessar mais ainda pelo seu negócio.

E é fato que quem se preocupa com o meio de funil sai na frente das outras empresas. Por esse motivo, é muito importante criar conteúdos que sejam atraentes, e sobretudo, que tenham qualidade e despertem a curiosidade do seu seguidor. Saiba a seguir tudo sobre esse assunto e como criar estratégias assertivas.

O que é o meio de funil?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O meio de funil é também entendido como o local onde ocorre a conversão. É nessa fase que o lead percebe que o seu produto pode solucionar um problema dele. Ou seja, o seguidor se torna um comprador e um potencial comprador frequente.

Certamente essa parte é mais estreita que o topo do funil. Por isso, você verá nesse estágio apenas pessoas interessadas na sua marca. Se o cliente estiver curioso, ele continuará até adquirir algum serviço ou produto.

Qual a sua importância?

O meio de funil é muito importante para o desenvolvimento de qualquer negócio. É nele que a empresa consegue encantar o seguidor e o lead é convertido em cliente. Confira a seguir algumas vantagens dessa etapa do funil.

Aumenta a confiança dos próximos clientes

O meio de funil é importante para reduzir as dúvidas dos próximos clientes. Ao saber que um cliente fechou negócio com a sua empresa, certamente os que vierem a seguir se sentirão mais seguros de comprar com você também.

Aumenta as chances do cliente fechar negócio

Se o cliente está seguro e sabe que seu serviço ou produto poderá solucionar o seu problema, não há dúvidas de que ele irá comprar com você. Então, capriche nas chamadas para ação e em textos envolventes. Se ele estiver em cima do muro, será convencido apenas facilmente.

O meio de funil fornece mais informações sobre a empresa

É na segunda etapa da jornada de compras que a empresa consegue coletar os dados do consumidor. Ela terá um conhecimento maior sobre ele e saberá exatamente quais conteúdos são mais interessantes para sua audiência.

Esses dados são fornecidos através do preenchimento de informações na landing page da empresa. Por isso, é importante que você crie um material rico para fornecer a ele, que pode ser um e-book, ou um texto no blog resolvendo o seu problema.

Quando ele for fazer o download, terá de informar o seu e-mail, telefone, profissão, entre outras informações. Elas serão relevantes para você criar um conteúdo específico para ele. E quanto mais dados você tiver sobre ele, melhor será para todos.

Conteúdos interessantes para meio de funil

Criar conteúdo para o meio de funil é muito simples, sobretudo se você já tem os dados do seu cliente. Porém, evite mencionar quão interessante a sua empresa é. Deixe isso implícito, ele saberá sobre suas qualidades quando adquirir o seu produto ou serviço. Você pode colocar em prática as seguintes ideias.

Ebooks

Já os ebooks podem ser oferecidos aos clientes que deixarem seu contato em troca. Eles podem ser mais complexos e falar sobre soluções que a sua empresa pode oferecer ao consumidor. A vantagem é que o cliente pode recebê-lo através do e-mail.

Newsletter

Já a newsletter pode ser muito útil para o seu cliente. Isso porque ele poderá ter informações atualizadas sobre seus serviços e produtos e conhecer mais sobre as inovações da empresa.

Blogposts

Os posts em blogs são muito comuns e podem ser usados no meio de funil. Mas o seu conteúdo deve estar focado no cliente e possuir informações mais completas e aprofundadas.

Gostou desse assunto e deseja se aprofundar mais ainda? Então saiba tudo sobre o funil de vendas no Instagram e como atrair o público certo através de bons conteúdos, postados no meio de funil.