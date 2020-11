Quem atua com marketing digital já percebeu o poder que os micro influenciadores tem sobre a sua audiência. Eles são espontâneos, possuem um baixo custo em relação aos influenciadores mais famosos e promovem resultados expressivos, pois atuam de forma assertiva.

O que muitas empresas ainda não sabem é que eles tem se destacado ultimamente como importantes peças na divulgação de produtos e serviços das marcas. Mas como encontrar essas pessoas e incluí-las nas estratégias de marketing? Descubra como aproveitar a autoridade dos micro influenciadores para aumentar as vendas e atrair o público-alvo.

Quem são os micro influenciadores?

Você já deve ter ouvido falar bastante sobre os influenciadores digitais e talvez até mesmo siga alguns. Mas saiba que atuação dos micro influenciadores podem ser também bastante eficazes para determinados segmentos.

Essas pessoas são usuários das redes sociais, que possuem um número significativo de seguidores. Apesar de não possuírem o alcance dos influenciadores mais conhecidos, eles também são importantes formadores de opinião.

O seu público é relativamente menor, e por esse motivo, seus seguidores se sentem mais próximos deles. Essa é uma das grandes vantagens de ter micro influenciadores como parceiros.

Por exemplo, vamos supor que você contrate um micro influenciador para falar sobre o lançamento de um produto. Ele pode influenciar positivamente na decisão de compra das pessoas, pois irá falar com sinceridade sobre o que achou dele. A probabilidade dos seus seguidores acreditarem é muito grande, por conta da proximidade.

No entanto, se você for uma empresa em busca de um embaixador para a sua marca, tenha em mente que tipo de pessoa você deseja. Isso porque o contratado precisa ter um público com o perfil parecido com o seu para que a estratégia dê resultado.

Existem muitos outros benefícios, sobretudo para as marcas. E é sobre eles que falaremos a seguir.

Quais as vantagens de contratar micro influenciadores?

Embora os micro influenciadores possuam uma quantidade menor de seguidores, eles são considerados bem mais confiáveis. E é isso que as pessoas buscam nessas relações, confiança e segurança.

Por esse motivo, é muito comum optar por eles na divulgação de uma marca. Eles são fonte confiáveis e apresentam algumas características atrativas, como:

Eles são autênticos

Os micro influenciadores possuem uma marca pessoal e investem bastante nela. Além disso, eles não fazem posts patrocinados com frequência para manterem a sua autenticidade. Isso os torna muito mais confiáveis do que os influenciadores maiores.

Possuem seguidores engajados

O seu público costuma ser fiel e o veem como alguém próximo. Mesmo que o número de seguidores seja pouco, eles são engajados e se envolvem muito mais nos posts, de forma espontânea.

O custo é menor

Essa é sem dúvida uma das maiores vantagens para as empresas: o custo. Para manter um micro influenciador não é preciso gastar milhões num post patrocinado. Você poderá negociar um valor com ele. Em troca, ele terá também um aumento na sua visibilidade.

Estratégias com micro influenciadores: saiba a como iniciar a sua

Agora que você já sabe a importância dos micro influenciadores, saiba como encontrá-los. Além disso, você vai conhecer algumas maneiras de inseri-los na sua estratégia nas redes sociais.

Utilize ferramentas de busca de micro influenciadores

Antes de contratar um micro influenciador, é muito importante você escolher alguém que tenha os propósitos alinhados aos da empresa. Como são pessoas comuns com um certo destaque nas redes sociais, você terá que pesquisar bastante.

Trabalhe com pessoas que não comprometam a reputação da sua marca. Além disso, verifique se eles já atuam com outras empresas que possam entrar em conflito com o seu negócio. Por isso, o ideal é já conhecê-lo antes.

Hoje existem algumas plataformas que funcionam como vitrine para marcas e influenciadores. Lá é possível descobrir o nicho de atuação daquela pessoa, bem como as suas redes sociais e alcance.

Se surgir o interesse por algum deles, é possível entrar em contato diretamente com a pessoa.

Peça para que ele compartilhe uma história

Em seguida, verifique algumas formas de otimizar o seu engajamento. Uma delas é pedindo para que esse micro influenciador conte uma história de forma sutil, onde a marca esteja envolvida.

Ele pode mencionar sobre os benefícios de determinado produto e compartilhar essa experiência. As chances de alguém comprar com essa marca são grandes.

Construa uma relação com ele

Ao escolher o seu influenciador, tente criar uma relação a longo prazo com ele. É muito melhor continuar trabalhando com pessoas que você já conhece do que estabelecer novas conexões.

Outra forma de descobrir micro influenciadores é através da busca por hashtags, sugestões e podcasts. Mas lembre-se de investir em usuários engajados com o seu público, certo?

