Os profissionais de marketing costumam utilizar vários recursos para acompanhar as suas campanhas nas redes sociais. Uma dessas ferramentas é o Pixel do Facebook, um código utilizado para rastrear as interações dos usuários e mensurar as ações dentro da plataforma e no site de vendas.

Em outras palavras, esse recurso ajuda a acompanhar o comportamento dos usuários e encontrar falhas na comunicação. Porém, esse é um assunto um tanto técnico, e por esse motivo não é de conhecimento das pessoas. Então vamos te explicar aqui tudo sobre o Pixel do Facebook e porque ele é tão importante para quem deseja avançar nas técnicas de marketing digital.

O que é o Pixel do Facebook e como ele funciona?

O Pixel do Facebook são códigos em JavaScript responsáveis pelo gerenciamento e acompanhamento das estratégias de marketing na internet. Eles estão em várias redes sociais, e servem para analisar as ações dos consumidores e a efetividade de campanhas publicitárias.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O mais interessante é que através desse recurso, a empresa pode utilizar as estratégias digitais ao seu favor. Ele é um aliado no momento da conversão de novos clientes e faz toda diferença no resultado das suas campanhas realizadas através do Google Ads ou Facebook Ads.

Ainda está na dúvida? Vamos explicar melhor. Esse código aciona o servidor do Facebook e retorna através de uma imagem. Então, toda vez que o usuário clicar num banner ou em um botão, o pixel informará a plataforma é informada através do pixel.

Em seguida, entra o papel dos cookies nos sites. Todas as vezes que você acessa uma página, seus dados de navegação ficam armazenados para que numa próxima visita sua experiência seja melhor que a anterior. Ou seja, seu comportamento e interesses estão sendo monitorados o tempo inteiro.

O grande benefício do Pixel do Facebook é conhecer os visitantes e assim poder oferecer anúncios personalizados e conteúdos especiais. Isso poderá ajudar futuramente a construir um perfil do seu cliente em potencial.

O que o Facebook rastreia?

Você pode querer aumentar as suas vendas ou gerar mais leads ao utilizar a rede social. Mas, independente do seu objetivo é possível alcançá-los através do Pixel do Facebook.

Geralmente ele monitora as suas ações dentro do site, verifica as visualizações dos conteúdos e as pesquisas realizadas dentro do site. Além disso, a lista de desejos e os produtos adicionados ao carrinho também entram nessa lista de verificados.

O Pixel do Facebook ainda gera informações sobre as compras, formas de pagamento e os dados dos consumidores. Ou seja, tudo o que ele fizer nas redes sociais será registrado pelo sistema.

Como o Pixel do Facebook influencia na experiência do usuário?

Você já deve ter percebido que esse processo é bastante técnico. Porém, na prática é bem mais fácil de visualizar. Quando uma empresa instala um Pixel do Facebook, terá acesso aos dados do visitante toda vez que ele entrar no seu site.

As informações armazenadas nos cookies serão ativadas. Ou seja, a página ou rede social será otimizada de acordo com os hábitos e comportamentos desse usuário.

Sem dúvidas, essa é uma ótima oportunidade de cativar o cliente através de anúncios bem elaborados e que serão do seu interesse. Além disso, as chances dele fechar uma compra são bem maiores.

Em outras palavras, o Pixel do Facebook permite que o anúncio seja exibido por mais tempo. Essa é uma das estratégias mais utilizadas pelo remarketing.

Como criar um Pixel do Facebook para a sua empresa?

Qualquer empresa pode utilizar esse recurso. No entanto, o recomendável é que se tenha o mínimo de conhecimento para criar estratégias assertivas e utilizá-lo por completo.

Primeiramente, a empresa deve fazer o login no Facebook e acessar o seu gerenciador de anúncios. Em seguida, clique no item “Pixels” e crie o seu. Preencha todas as informações e em poucos minutos você poderá criar o Pixel no Facebook.

O WordPress é o site escolhido para fazer a instalação do código gerado no Facebook. Então copie esse código e instale-o no seu site. Caso seja complicado, busque a ajuda de um profissional, como mencionamos anteriormente.

Agora que você já sabe tudo sobre o Pixel do Facebook, utilize essa estratégia para alavancar o seu negócio. Aproveite e leia nossa matéria com dicas sobre como engajar e reter clientes através de bons conteúdos.