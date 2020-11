Que tal se tornar um streamer gamer? Se você ama jogos online, sabe tudo sobre videogames e adora tecnologia, vai adorar conhecer essa profissão. Ela está se tornando popular entre os jovens, e ganhou um grande destaque sobretudo nesses tempos de pandemia. Com mais mais pessoas consumindo conteúdo digital, melhor para essa indústria.

A profissão é considerada uma das maiores tendências atuais, embora ainda seja vista com preconceito. Então, o que alguns veem como hobbie, outros enxergam como uma oportunidade de crescer profissionalmente. Através dela é possível aumentar as possibilidades e rentabilizar.

Mas para se tornar um profissional desse segmento basta ter um computador, uma câmera e muito conhecimento sobre games eletrônicos. A partir daí, você estará apto para realizar as famosas transmissões ao vivo, para milhares de pessoas.

Esse termo é conhecido no mundo dos jogos, porém existem alguns streamers que também falam sobre outros temas. Os conteúdos podem variar de literatura e filosofia a educação e política. Por isso, confira aqui como é a vida de um streamer gamer e quanto ele ganha.

O que é um streamer?

O termo streaming se popularizou com os aplicativos de internet como Netflix. Hoje ele também é utilizado para se referir a transmissões em formato de vídeo, principalmente através do Youtube.

Já a palavra streamer se refere aquelas pessoas que criam conteúdo ao vivo e transmitem a partir de plataformas. Uma delas é a Twitch, que é muito parecida com o Youtube.

No Twitch é possível criar um canal e receber inscritos, que irão acompanhar as transmissões online. Geralmente os streamers mostram uma partida de um jogo e ao mesmo tempo conversam com o seu público através de mensagens num chat.

Se você se interessou pelo assunto, mas está na dúvida se há monetização, vamos te explicar tudo no próximo tópico. Entenda como a profissão streamer pode ser muito vantajosa para quem tem aptidão para ela.

Como funciona a remuneração para um streamer?

Existem muitas pessoas lucrando com essa profissão. No entanto, os valores variam de acordo com o tipo de monetização da plataforma que é utilizada. Aliás, o profissional também recebe a depender da quantidade de views.

Geralmente as plataformas que trabalham com streamers são gratuitas. Ou seja, não é necessário pagar valor algum para fazer parte dela. Então, se não há contrato, não há responsabilidades relacionadas à remuneração.

Uma boa opção para quem quer monetizar sendo um streamer é fazendo campanhas de financiamento coletivo. Por exemplo, o “Jogabilidade” é um dos sites no qual é possível apadrinhar alguns jogadores interessantes.

Os seguidores podem doar em outras plataformas permitem doações e os jogadores irão receber contribuições em dinheiro durante a transmissão. Esse valor é transferido para a carteira digital do streamer.

Porém, vale mencionar que esses profissionais recebem até mesmo milhões de dólares. Isso porque a maioria dos jogadores são americanos. Sem dúvidas, eles são capazes de influenciar muitas pessoas que as assistem, principalmente os mais jovens.

Existem muitos eventos importantes nesse segmento, que convidam o streamer. Além disso, quando há lançamentos de jogos, eles são chamados para testar e emitir uma opinião sobre esse universo.

Qual a diferença entre streamer e youtuber?

Muitos se questionam se streamer e youtuber são a mesma coisa. Mas vale salientar que essas são profissões diferentes. O que não impede que alguns streamers sejam youtubers e vice versa.

Porém, um youtuber produz conteúdo gravado para a plataforma do Youtube. Ou seja, ele se preocupa com a filmagem, a edição e a postagem desse vídeo na internet.

Enquanto isso, o streamer atua ao vivo, em tempo real e transmite entretenimento para o seu público. Eles são conhecidos também como gameplay e abordam temas diversos. Ou seja, o que difere um do outro é a forma como eles entregam o vídeo.

Assim como os influenciadores digitais e criadores de conteúdo, os streamers fazem parte de uma lista de profissões do futuro. Nos últimos dez anos, ela vem crescendo de forma vertiginosa e acompanha também o aumento da utilização das redes sociais e da internet.

Por isso, se você é comunicativo e busca uma profissão moderna, certamente vai gostar de se tornar um streamer. Então, utilize a internet a seu favor e pesquise tudo o que puder para mergulhar de cabeça nessa tendência de jogos online.