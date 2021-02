A pandemia do Coronavírus modificou os hábitos da maioria das pessoas que estavam em quarentena. Descobrimos novos hobbies e passamos a cuidar mais da casa. Também viramos pais e mães de pet e saímos do miojo para aprender pratos incríveis. Sendo assim, cada vez mais gente passou a consultar a internet em busca de receitas, e essa demanda aumentou consideravelmente a produção de vídeos para IGTV e Reels de comida no Instagram.

O uso das redes sociais aumentou de forma significativa nesse período. Além disso, influenciadores digitais e chefes de cozinha começaram a produzir mais conteúdos para seus seguidores, atraindo mais pessoas. Afinal de contas, não há nada mais interessante do que ver vídeos de comida e ficar com água na boca, não é mesmo?

Por isso, listamos aqui alguns perfis no Instagram que produziram Reels de comida para a sua audiência. Certamente você vai ficar maravilhado com cada prato e com a possibilidade de aprender todos eles.

5 perfis incríveis no Instagram com Reels de comida

Você está preparado para aprender receitas deliciosas e arrasar no almoço do domingo? Então siga esses perfis que mencionaremos a seguir. Além de aprender a cozinhar, você ainda poderá se inspirar para fazer os seus próprios Reels de comida.

Tastemade Brasil – @tastemadebr

Primeiramente, vamos começar com um dos perfis de receitas mais incríveis do Instagram. No Tastemade Brasil você encontrará receitas maravilhosas, que nos deixa com vontade de entrar pela tela do computador para experimentá-las. Os pratos possuem sempre um toque especial e pode ser feitos em casa pelo seguidor.

Além disso, é possível ver nesse Reels de comida o passo a passo para aprender a fazer cada receita. Enfim, você ainda terá ótimas ideias de conteúdo para criar os seus próprios vídeos para o Instagram. Vale mencionar que o perfil possui 3,6 milhões de seguidores.

Flavia Machioni – @flaviamachioni

Flavia Machioni é uma influenciadora digital que traz em suas postagens receitas para quem possui intolerância à lactose e ao glúten. Ela é a criadora do blog Lactose Não, que faz muito sucesso na internet entre intolerantes e celíacos. Além disso, Flávia traz dicas de como utilizar os alimentos de forma consciente e como cuidar da saúde, sem sofrimento.

Aliás, os seus reels de comida são incríveis. Através dos vídeos é possível ver as etapas de preparação dos alimentos. Enfim, seu perfil possui 195 mil seguidores e 3.530 publicações, números bastante significativos.

The Art of Plating- @theartofplating – um dos perfis mais bonitos com Reels de comida

Esse é o primeiro perfil internacional dessa lista de reels de comida. O The Art of Plating direciona seus posts para montagens de pratos visualmente perfeitos e delicados.

Certamente você vai amar as fotografias, que são pensadas para agradar os olhos dos usuários e provocar sensações positivas neles. O perfil possui 897 mil seguidores e é uma ótima pedida para se distrair no Instagram.

Receitas de Minuto – @receitasdeminuto

O Receitas de Minuto é uma criação de Gi Souza, e possui 211 mil seguidores no Instagram. O perfil traz receitas simples, pois segundo a criadora “todos podem aprender a aprender”.

Os reels também são maravilhosos e cheios de cores, e deixam qualquer um entusiasmado e feliz só de olhar. Sem dúvidas, você vai ficar encantado com tudo o que verá nessa conta, que é repleta de vídeos e fotos lindas..

Jamie Oliver – @jamieoliver

Por fim, nossa última dica de Reels de comida no Instagram é o perfil de Jamie Oliver. Ele possui nada menos que 8,5 milhões de seguidores na plataforma e 8.383 publicações no feed.

Nas suas postagens, você verá links para receitas, livros e dicas na cozinha. Além disso, os seus vídeos no reels são super criativos e atrativos. Portanto, você poderá se inspirar em todas as dicas desses perfis.

E já que estamos falando sobre ideias de Reels de comida, confira nossa matéria sobre como criar os seus próprios Reels no Instagram. Então, aproveite para colocar a criatividade para funcionar e se divertir bastante.