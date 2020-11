O Manchester United informou em comunicado pelo site oficial nesta sexta-feira (06) que o lateral Alex Telles está recuperado da covid-19. Além disso, a equipe informou que ele também voltou a treinar com o elenco e que espera vê-lo em campo neste fim de semana e também pela Seleção Brasileira.

O brasileiro, ex-jogador do Porto contratado na última janela de transferência, testou positivo no dia 28 de outubro. Assim, ficou isolado, perdendo quatro jogos, isto é, dois pela Champions League e dois no torneio nacional.

Desde que chegou, jogou apenas uma vez pelos Red Devils, contra o PSG na Champions League.

Alex Telles joga pela Seleção Brasileira?

Telles foi convocado pelo técnico Tite para integrar o time da Seleção Brasileira durante os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Os jogadores devem se apresentar na próxima segunda-feira, 09 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Telles deve passar por mais testes, como manda o regulamento.

O primeiro desafio é contra a Venezuela na sexta-feira (13), às 21h30, pela terceira rodada, no Morumbi, em São Paulo. Depois, pela quarta rodada, visita o Uruguai no dia 17 de novembro, terça-feira, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Outra preocupação de Tite é Neymar, que se machucou durante partida contra o Istanbul Basaksehir na Champions. Ele continua convocado, mas é provável que o atacante esteja fora, já que o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, estimou três semanas de recuperação.

Entretanto, segundo o site da CBF, o treinador convocou Pedro, jogador do Flamengo, para substituir Neymar no jogo contra a Venezuela.

Good news on Alex Telles ahead of the weekend 👇#MUFC #EVEMUN — Manchester United (@ManUtd) November 6, 2020

Próximo desafio do Manchester United

A equipe inglesa joga este sábado (07) pelo Campeonato Inglês contra o Everton, em Goodison Park, em Liverpool, às 09h30 (Horário de Brasília).

Tudo indica que o brasileiro estará em campo vestindo a camisa do clube vermelho. Este é o último jogo do calendário antes da pausa internacional. Assim, todos os campeonatos param.