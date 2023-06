Ao vivo: que horas é a corrida da Fórmula 1 hoje GP da Espanha de 2023

É a vez da Espanha receber a Fórmula 1! Pela sétima etapa da temporada, o Grande Prêmio da Espanha será disputado neste domingo, 04 de junho, no Circuito da Catalunha, em Montmeló. Saiba que horas é a corrida da Fórmula 1 hoje e como assistir.

Horário da corrida F1 hoje na Espanha

O Grande Prêmio da Espanha começa às 10h, horário de Brasília, no Circuito da Catalunha, em Montmeló, neste domingo, 04 de junho. Como assistir o GP da Espanha hoje?

O torcedor pode assistir a corrida da Fórmula 1 hoje na Band, BandSports, site da Band, BandPlay e F1 TV Pro ao vivo neste sábado em qualquer lugar do Brasil.

Sérgio Maurício narra o evento ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme, Max Wilson e a repórter Mariana Beck direto do paddock espanhol. A Band está disponível na TV aberta, enquanto o BandSports só é encontrado em operadoras por assinatura.

Para ver de graça na internet é só acessar o site da emissora (www.band.com.br) ou a plataforma BandPlay.

Quais pneus os pilotos vão usar na corrida da Fórmula 1?

A Pirelli confirmo que os pilotos vão usar os compostos C1 duro, C2 médio e C3 macio no Grande Prêmio da Espanha deste domingo, em Montmeló. Serão dois jogos de pneus duros, três do médio e oito do macio, além do intermediário e o novo azul sem cobertores.

Os pneus são os mesmos do GP do Bahrein, disputado no início da temporada. Para esse domingo, 4 de junho, a grande novidade fica por conta da retirada da chicane. Mas o que é a chicane?

A chicane, localizada após a curva 13 na pista, é uma sequência de curvas utilizada para diminuir a velocidade dos carros na prova. Com isso, o traçado original do Circuito da Catalunha voltou ao normal com 14 curvas, aumentando a velocidade próximo da entrada principal.

Como é o GP da Espanha | corrida da Fórmula 1

Construída em 1989, a primeira corrida realizada foi em 1991, no Campeonato Espanhol de Carros de Turismo. Porém, o intuito principal era que o espaço recebesse os Jogos Olímpicos de Barcelona. A corrida de carros fez tanto sucesso que, em 1991, o circuito passou a integrar o calendário da Fórmula 1, com a vitória de Nigel Mansell na primeira prova de todos os tempos.

Com 14 curvas, a pista merece atenção dos pilotos em cada pedacinho. As curvas são de alta e baixa velocidade, com destaque para a curva 3 à direita.

Localização – Barcelona, ​​Espanha

Primeiro Grande Prêmio – 1991

Número de voltas – 66

Comprimento do Circuito – 4.675 km

Distância da corrida – 308.424 km

Grid de largada para a corrida da Fórmula 1 hoje

Max Verstappen, atual campeão e líder da classificação geral dos pilotos, vai largar em primeiro lugar no grid de largada depois de conquistar a volta mais rápida no treino classificatório. Completam a fileira da frente Carlos Sainz e Lando Norris.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 1:12.272

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 1:12.734

3 Lando Norris (McLaren) – 1:12.792

4 Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:12.818

5 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:12.994

6 Esteban Ocon (Alpine) – 1:13.083

7 Nico Hulkenberg (Haas) – 1:13.229

8 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:13.507

9 Oscar Piastri (McLaren) – 1:13.682

10 Pierre Gasly (Alpine) – 1:12.816

11 Sergio Perez (Red Bull) – 1:13.334

12 George Russell (Mercedes) – 1:13.447

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – 1:13.521

14 Nyck De Vries (AlphaTauri) – 1:14.083

15 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 1:14.477

16 Valtteri Bottas(Alfa Romeo) – 1:13.977

17 Kevin Magnussen (Haas) – 1:14.042

18 Alexander Albon (Williams) – 1:14.063

19 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:14.079

20 Logan Sargeant (Williams) – 1:14.699

Pierre Gasly sofre punição e perde seis posições | corrida da Fórmula 1

O francês Pierre Gasly, da Alpine, terminou em quarto lugar no treino de classificação, mas após sofrer punição da Fórmula 1 terá que largar da décima posição no grid de largada. Isso porque o piloto atrapalhou Verstappen e Carlos Sainz no sábado.

Gasly perdeu seis posições após atrapalhar os dois competidores no Q1 do treino classificatório. Com isso, Lewis Hamilton, da Mercedes, vai largar em quarto lugar. No primeiro incidente, com Carlos Sainz, o espanhol reclamou no rádio e disse que a sua volta estava ”arruinada”.

Depois, foi a vez de Max Verstappen se estranhar com Gasly. O francês achou que o holandês estava volta lenta em vez de rápida e atrapalhou o piloto da Red Bull, o que ocasionou punição.

Quem venceu o GP da Espanha em 2022?

Na temporada passada, Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Espanha da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, em 22 de maio de 2022. Sergio Perez fechou a segunda posição e George Russell em terceiro lugar.

A prova teve grandes emoções. Logo no comecinho da prova, Kevin Magnussen e Lewis Hamilton se tocaram e foram parar nas últimas posições. Leclerc largou em primeiro lugar, mas foi ultrapassado por Verstappen na volta 24 após o monegasco abandonar a corrida por problemas no carro.

Hamilton conseguiu alcançar a quinta posição, ultrapassado por Sainz na reta final da corrida.

