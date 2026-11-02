Clippers x Warriors: onde assistir ao vivo a NBA neste domingo (1º)

Clippers x Warriors jogam neste domingo, 1º de novembro de 2026, pela temporada regular da NBA. A partida começa às 22h30 (horário de Brasília), no Chase Center, em San Francisco, nos Estados Unidos. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, por meio do NBA League Pass, e pelo aplicativo oficial da NBA.

O Golden State Warriors recebe o Los Angeles Clippers em busca da quarta vitória consecutiva na competição. Já a equipe de Los Angeles tenta interromper uma sequência de quatro derrotas e melhorar sua campanha na Conferência Oeste.

Como chegam Warriors e Clippers para o jogo?

O Golden State Warriors chega ao confronto em situação mais favorável. A equipe tem três vitórias e três derrotas na temporada, mas venceu seus últimos três compromissos. O resultado mais recente foi o triunfo por 112 a 95 sobre o Los Angeles Lakers, na sexta-feira (30), pela NBA Cup.

Apesar da sequência positiva, o técnico Steve Kerr terá baixas importantes. Stephen Curry e Draymond Green estão entre os jogadores que não estarão disponíveis para o duelo, assim como Jimmy Butler III, Moses Moody e Kristaps Porzingis.

Uma das atrações do Golden State é o jovem Yaxel Lendeborg, que registra média de 19,8 pontos, 7,8 rebotes e 3,3 assistências por partida.

O Los Angeles Clippers, por sua vez, tem campanha de uma vitória e quatro derrotas. A equipe perdeu seus últimos quatro jogos e tenta reagir fora de casa.

O time também enfrenta problemas no elenco, com Bradley Beal, Brandon Ingram, Jordan Miller, Max Strus e Yanic Konan Niederhauser entre os desfalques relacionados pelo relatório de lesões.

Darius Garland é um dos nomes para acompanhar pelo lado dos Clippers. O armador aparece como uma das principais referências ofensivas da equipe, que precisa melhorar o desempenho coletivo para voltar a vencer na NBA.

Onde assistir Clippers x Warriors ao vivo?

O torcedor poderá assistir a Clippers x Warriors ao vivo pela internet. No Brasil, a partida está disponível no NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga, e também na programação do canal NBA League Pass dentro do Prime Video.

Confira as opções para acompanhar o jogo:

Prime Video: a partida está disponível no canal NBA League Pass, que exige uma assinatura adicional;

NBA League Pass: transmissão pelo site ou aplicativo oficial da NBA, mediante assinatura. A partida entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers está marcada para as 22h30, no horário de Brasília, neste domingo.

Para assistir pelo Prime Video, o usuário deve acessar a plataforma, localizar o canal NBA League Pass e contratar o serviço. Ter apenas a assinatura convencional do Amazon Prime não significa ter acesso automático ao pacote de jogos da NBA.

Pelo aplicativo ou site oficial da liga, basta entrar na área de jogos, localizar Clippers x Warriors e acessar a transmissão com uma conta que tenha o plano correspondente.

O jogo será realizado no Chase Center, ginásio do Warriors, em San Francisco, na Califórnia. O confronto faz parte da programação da temporada regular 2026/27 da NBA.