Basquete

Onde assistir o jogo da Celtics x Magic da NBA neste domingo

Jogo começa às 17h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo da Celtics x Magic da NBA
Foto: DCI
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Boston Celtics e Orlando Magic se enfrentam neste domingo, 1º de novembro de 2026, em partida válida pela temporada regular da NBA. O confronto será disputado no Kia Center, em Orlando, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

O Boston chega como favorito para o duelo, embalado por uma sequência de quatro vitórias consecutivas. A equipe tem campanha de quatro triunfos e uma derrota, enquanto o Orlando soma duas vitórias e três resultados negativos nas primeiras rodadas da competição.

O retrospecto recente e os problemas no elenco do Magic colocam os Celtics em vantagem nas projeções das casas de apostas. O time da casa, por outro lado, tenta aproveitar o fator quadra para surpreender o adversário.

Onde assistir a Celtics x Magic ao vivo?

A partida entre Boston Celtics e Orlando Magic terá transmissão ao vivo no Brasil pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga norte-americana de basquete.

Para assistir, o torcedor precisa ter uma assinatura ativa. O acesso pode ser feito pelo site oficial da NBA ou pelo aplicativo, disponível para celulares, tablets e outros dispositivos compatíveis.

O confronto acontece neste domingo, 1º de novembro, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Kia Center, em Orlando, na Flórida.

Como chegam Celtics e Magic para o confronto?

O Boston Celtics vive um bom momento neste início de temporada. Depois de perder na estreia para o Detroit Pistons, a equipe conseguiu se recuperar e venceu os quatro compromissos seguintes.

O desempenho ofensivo também chama atenção. O time aparece entre os melhores da NBA no quesito, ocupando a sexta posição em eficiência ofensiva. Na sexta-feira, 30 de outubro, os Celtics venceram o Chicago Bulls em partida válida pela NBA Cup.

Já o Orlando Magic enfrenta dificuldades para montar sua equipe por causa de desfalques. Paolo Banchero, com problema no tornozelo, e Jalen Suggs, com lesão no joelho, estão fora do confronto.

O técnico Sean Sweeney também não poderá contar com Jonathan Isaac, Noah Penda e Izaiyah Nelson. Mesmo com as ausências, o Orlando venceu o Toronto Raptors na sexta-feira e tenta manter o embalo diante de sua torcida.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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