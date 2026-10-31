Onde assistir Lakers x Warriors em jogo da NBA hoje

Los Angeles Lakers e Golden State Warriors voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, 30 de outubro, em um duelo que abre a participação das equipes na NBA Cup 2026. A partida será disputada no Chase Center, em San Francisco, e começa às 23h (horário de Brasília). A transmissão no Brasil será pelo Prime Video e pelo NBA League Pass.

O confronto marca o segundo encontro entre as franquias na temporada 2026/2027. No primeiro, disputado em 21 de outubro, os Lakers levaram a melhor por 127 a 105, em Los Angeles. Agora, os Warriors terão a oportunidade de buscar a revanche diante de sua torcida.

A partida integra o Grupo C da Conferência Oeste na fase inicial da Copa NBA. O torneio é disputado durante a temporada regular e reúne as equipes em uma competição paralela, com jogos que também contam para a classificação geral da liga.

Onde assistir Lakers x Warriors ao vivo?

O jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Prime Video e pelo NBA League Pass. As duas opções permitem acompanhar a partida pela internet. O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon, enquanto o NBA League Pass é a plataforma oficial da liga norte-americana, com acesso às transmissões dos jogos conforme o plano contratado.

A partida começa às 23h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 30 de outubro. O palco do confronto será o Chase Center, ginásio do Golden State Warriors, em San Francisco, na Califórnia.

O reencontro acontece apenas nove dias depois de os Lakers vencerem os Warriors por 127 a 105, em 21 de outubro. Na ocasião, Luka Doncic e Austin Reaves somaram 51 pontos, enquanto a equipe de Los Angeles dominou o adversário em casa.

Agora, Golden State tenta aproveitar o Chase Center para dar uma resposta e começar a NBA Cup com vitória. A presença de Stephen Curry em grande fase e a possível volta de Doncic aumentam a expectativa para o segundo duelo entre os rivais da Divisão do Pacífico.

Como chegam Lakers e Warriors para o confronto?

O Los Angeles Lakers chega ao compromisso com campanha de quatro vitórias e uma derrota. A equipe vem de um triunfo por 103 a 87 sobre o Los Angeles Clippers, na quarta-feira (28), mesmo sem Luka Doncic, que foi poupado por causa de um incômodo nas costas.

O armador esloveno, porém, aparece fora do relatório oficial de lesões divulgado pela NBA na quinta-feira, o que indica a possibilidade de retorno contra Golden State. Doncic tem média de 36 pontos por partida neste início de temporada. Na primeira vitória sobre os Warriors, anotou 28 pontos, pegou oito rebotes e distribuiu sete assistências.

Já o Golden State Warriors tem duas vitórias e três derrotas. A equipe comandada por Steve Kerr venceu o Minnesota Timberwolves por 119 a 114 na quarta-feira, resultado que marcou seu segundo triunfo consecutivo depois de começar a temporada com três derrotas.

O destaque foi Stephen Curry, que anotou 44 pontos, sua melhor marca na temporada até aqui, além de oito rebotes e seis assistências. O desempenho do armador será uma das principais armas dos Warriors para tentar superar os Lakers.

Quais jogadores estão fora de Lakers x Warriors?

As duas equipes chegam ao confronto com problemas físicos no elenco. Pelo lado dos Lakers, Cameron Carr e Adou Thiero aparecem como desfalques. Ziaire Williams é dúvida por causa de um problema no pé, enquanto Luka Doncic não consta no relatório de lesões divulgado na quinta-feira.

No Golden State Warriors, Jimmy Butler e Moses Moody estão fora. Butler se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, enquanto Moody trata uma lesão no tendão patelar esquerdo. Kristaps Porzingis também aparece como ausência por não estar com a equipe.

Gui Santos é dúvida por causa de uma tendinite no joelho esquerdo. A situação dos jogadores pode mudar até o horário da partida, conforme a atualização do departamento médico das franquias.