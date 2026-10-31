Utah Jazz x Portland Trail Blazers: onde assistir ao vivo, horário da NBA

Utah Jazz e Portland Trail Blazers se enfrentam neste sábado, 31 de outubro, pela temporada regular da NBA 2026/2027. A partida será disputada no Delta Center, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos diferentes neste início de campeonato.

O Portland chega ao confronto com três vitórias e uma derrota em quatro partidas. Já o Utah soma apenas um resultado positivo em cinco jogos e tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas.

Onde assistir a Utah Jazz x Portland Trail Blazers ao vivo?

O torcedor brasileiro poderá acompanhar a partida pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da liga que transmite os jogos da competição. Nos Estados Unidos, a transmissão local será feita pelos canais KJZZ, para os torcedores do Jazz, e KUNP, para o público do Trail Blazers.

A bola sobe às 16h (horário de Brasília), neste sábado, 31 de outubro. O confronto será realizado no Delta Center, casa do Utah Jazz, em Salt Lake City

Como chegam Utah Jazz e Portland Trail Blazers?

O Portland Trail Blazers começou a temporada com bom desempenho e aparece com campanha de três vitórias e uma derrota. A equipe, comandada por Micah Nori, venceu Sacramento Kings e Los Angeles Lakers fora de casa, mas perdeu para o Memphis Grizzlies por 124 a 103 na rodada anterior.

Um dos destaques do time é Deni Avdija, que registra médias de 22,8 pontos e 6,5 assistências por partida. Donovan Clingan também tem participação importante, especialmente na defesa e nos rebotes.

O principal desfalque é Ja Morant. O armador sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda e deverá ficar afastado por pelo menos quatro semanas. Shaedon Sharpe também está fora, enquanto Robert Williams III e Chris Youngblood aparecem como dúvidas.

Do outro lado, o Utah Jazz tenta reagir após um começo complicado. A equipe venceu apenas uma das cinco partidas disputadas e vem de três derrotas consecutivas, a mais recente diante do San Antonio Spurs, por 117 a 111, na prorrogação.

Keyonte George é a principal referência ofensiva do Jazz, com média de 24,4 pontos e 6,8 assistências por jogo. Ace Bailey também se destaca, com média de oito rebotes.

O Utah enfrenta problemas no elenco. Jaren Jackson Jr. e Jusuf Nurkic estão fora por lesão, enquanto Lauri Markkanen é dúvida para o confronto por causa de um problema no punho direito.

A partida representa uma oportunidade para o Portland voltar a vencer e para o Utah tentar encerrar a sequência negativa diante de sua torcida.