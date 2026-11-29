New York Knicks e Atlanta Hawks se enfrentam neste domingo (29), às 20h (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA. O jogo será disputado no Madison Square Garden, em Nova York. O confronto reúne duas equipes que estão próximas na classificação da Conferência Leste. Atlanta tem 12 vitórias e seis derrotas, enquanto Nova York registra 12 triunfos e sete resultados negativos na temporada.

Como assistir Knicks x Hawks ao vivo

O torcedor pode acompanhar a partida pela internet, por meio do Prime Video ou do NBA League Pass. Veja como acessar a transmissão:

Prime Video

Entre no aplicativo Prime Video ou acesse o site da plataforma. Faça login com sua conta Amazon. Procure por Knicks x Hawks ou pela programação ao vivo da NBA. Selecione o jogo para abrir a transmissão.

NBA League Pass

Acesse o aplicativo ou site oficial do NBA League Pass. Entre na sua conta ou faça a assinatura, caso ainda não tenha acesso. Procure a partida entre New York Knicks e Atlanta Hawks na programação deste domingo. Clique no confronto para acompanhar ao vivo.

Knicks tenta voltar a vencer após tropeço

O New York Knicks chega ao jogo depois de perder para o Miami Heat por 108 a 105, na sexta-feira (27). O resultado interrompeu uma sequência de seis vitórias da equipe, que vinha de um triunfo sobre o Cleveland Cavaliers por 121 a 102.

Com 12 vitórias na temporada, o Knicks busca aproveitar o mando de quadra para reagir e continuar entre os primeiros colocados do Leste. A equipe terá de melhorar o aproveitamento nos momentos decisivos para evitar outro resultado apertado desfavorável.

O Atlanta Hawks vive uma sequência positiva e vem de uma vitória por 87 a 86 sobre o Boston Celtics, na sexta-feira. O time soma cinco triunfos consecutivos e venceu oito dos últimos dez jogos disputados.

A campanha de 12 vitórias e seis derrotas coloca Atlanta em uma disputa direta por posições na parte de cima da Conferência Leste. Fora de casa, o objetivo é manter a regularidade e aproveitar o momento favorável para superar o Knicks.

As equipes têm jogadores com problemas físicos e dúvidas para a partida deste domingo.

No Atlanta Hawks, CJ McCollum, Mouhamed Gueye, Jock Landale, Asa Newell e Henri Veesaar estão fora. Svi Mykhailiuk aparece como questionável, enquanto Rafael Castro e Jalen Wilson têm poucas chances de atuar.

Pelo New York Knicks, Andre Drummond é desfalque. OG Anunoby, Jordan Clarkson, Josh Hart e Miles McBride estão entre os jogadores que ainda dependem de avaliação para saber se estarão disponíveis.

As escalações titulares devem ser divulgadas perto do início da partida.