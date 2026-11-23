O Boston Celtics viaja para San Francisco no domingo à noite para enfrentar o Golden State Warriors em um intrigante confronto da NBA no Chase Center.

O Boston Celtics chega ao confronto como uma das principais equipes da Conferência Leste, liderado pela superestrela Jayson Tatum e pelo veterano ala Paul George. Tatum tem tido um início de temporada excepcional, com médias de 26,4 pontos e 6,8 assistências por jogo, além de assumir um papel ofensivo mais importante. George também tem causado um impacto significativo, contribuindo com quase 20 pontos por partida e oferecendo aos Celtics mais uma opção experiente de pontuação.

O Boston buscará tirar proveito de um Golden State Warriors que vem apresentando dificuldades recentemente, principalmente na defesa. Com Derrick White e Payton Pritchard oferecendo mais opções de criação de jogadas e arremessos de perímetro, os Celtics possuem diversas armas ofensivas capazes de criar problemas para os Warriors.

Enquanto isso, o Golden State volta para casa buscando encerrar uma sequência de cinco derrotas consecutivas após uma difícil viagem que incluiu derrotas para o Houston Rockets, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. Os Warriors têm sofrido ofensivamente sem Stephen Curry, que permanece afastado devido a uma lesão no músculo oblíquo, e precisarão de boas atuações do novato Yaxel Lendeborg e do armador Brandin Podziemski para se manterem competitivos.

Lendeborg tem sido um dos jogadores mais produtivos do Golden State nesta temporada, com média de quase 20 pontos por jogo, enquanto Podziemski assumiu responsabilidades ofensivas adicionais. Apesar das dificuldades recentes, os Warriors venceram seis jogos consecutivos em casa e buscarão manter o sucesso contra um talentoso time do Boston. O confronto de domingo começa às 20h30 (horário de Brasília), com os Celtics buscando fortalecer sua posição no Leste e o Golden State esperando recuperar o embalo do início da temporada.

Transmissão Celtics x Warriors

O jogo entre Boston Celtics e Golden State Warriors acontecerá no Chase Center em 22 de novembro de 2026, a partir das 22h30. A transmissão do jogo da NBA é através da Prime Vídeo.

Mais cedo teve jogo do Knicks.