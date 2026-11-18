Onde vai passar o jogo do Detroit Pistons x San Antonio Spurs hoje (17/11)
Jogo começa às 22h
A rodada desta terça-feira (17) da NBA reserva um confronto entre duas equipes que contam com jovens estrelas da liga. Às 22h (horário de Brasília), o Detroit Pistons, de Cade Cunningham, visita o San Antonio Spurs, liderado pelo pivô francês Victor Wembanyama, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas.
Os Pistons perderam por 137 a 117 para o Miami Heat na noite de sábado, encerrando sua sequência de duas vitórias. Duncan Robinson saiu de quadra no segundo quarto com dores na coxa esquerda e não retornou. O ala, em seu nono ano na liga, e Ron Holland II também estão fora do jogo de hoje, de acordo com o relatório de lesões da liga. Holland está fora devido a uma contusão no joelho esquerdo e uma contusão óssea, embora não esteja claro onde ele sofreu a lesão.
O pivô All-Star Jalen Duren continua afastado devido a uma lesão muscular na coxa sofrida em 23 de outubro.
Os Spurs estenderam sua sequência de vitórias para 12 jogos com uma vitória por 110 a 102 contra o Utah Jazz no domingo. Dylan Harper terminou com 31 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. Wembanyama adicionou 26 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Stephon Castle terminou com 20 pontos e 9 assistências.
Wembanyama tem uma média de 30,3 pontos por jogo ao longo da sequência de 12 vitórias consecutivas do San Antonio.
Como assistir ao jogo Detroit Pistons x San Antonio Spurs
O torcedor poderá assistir a Pistons x Spurs ao vivo pela internet. No Brasil, a partida está disponível no NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga, e também na programação do canal NBA League Pass dentro do Prime Video.
Confira as opções para acompanhar o jogo:
- Prime Video: a partida está disponível no canal NBA League Pass, que exige uma assinatura adicional;
- NBA League Pass: transmissão pelo site ou aplicativo oficial da NBA, mediante assinatura.