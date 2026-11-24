O Los Angeles Lakers enfrenta o Utah Jazz na madrugada desta terça-feira (24), pela temporada regular da NBA 2026/27. A partida será disputada em Los Angeles, nos Estados Unidos, e começa à 0h (horário de Brasília). O duelo marca mais um encontro entre as equipes na temporada e terá transmissão para o público brasileiro pelo streaming.

Onde assistir Lakers x Jazz ao vivo

O jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz terá transmissão ao vivo no Brasil pelo NBA League Pass, plataforma oficial de streaming da NBA. O serviço permite acompanhar a partida ao vivo e também oferece conteúdo sob demanda, conforme o plano contratado.

A partida começa já na virada de segunda-feira para terça-feira no horário brasileiro. Nos Estados Unidos, o confronto está marcado para a noite de segunda-feira, dia 23.

O Lakers joga em casa e tenta se recuperar diante do Utah Jazz, que venceu o último confronto entre os times por 109 a 97, em 18 de novembro. A partida desta terça-feira é o terceiro e último encontro entre as franquias na temporada regular.

O Utah chega após uma derrota apertada para o Dallas Mavericks, por 116 a 114, enquanto o Lakers vem de vitória sobre o Sacramento Kings, por 106 a 104.

A expectativa é de mais um confronto entre duas equipes que já se enfrentaram recentemente e que têm resultados distintos na sequência de jogos da temporada.

