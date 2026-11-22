O Indiana Pacers (5-11) e o New York Knicks (10-6) se enfrentam pela segunda vez em três partidas na temporada 2026-2027.

O Indiana Pacers (5-11) tentará quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas quando viajar para enfrentar o New York Knicks (10-6) em 22 de novembro de 2026 no Madison Square Garden. O jogo começa às 22h de Brasília.

Transmissão Knicks x Pacers

A torcida brasileira pode assistir ao jogo do Knicks x Pacers pelo NBA League Pass, às 22h (de Brasília). O New York Knicks enfrenta uma sequência apertada de jogos e chega ao duelo após bater o Portland Trail Blazers por apenas um ponto, 97 a 96, na noite de sábado, no Madison Square Garden. O Indiana Pacers, por sua vez, jogou na sexta-feira, em Cleveland, e também tem compromisso programado para segunda-feira.

O Indiana Pacers (5-11) e o New York Knicks (10-6) se enfrentam pela segunda vez em três partidas na temporada 2026-2027. O primeiro confronto foi vencido pelo Pacers em 13 de novembro, por 106 a 104. Na temporada passada, o Knicks venceu todos os quatro jogos da temporada regular contra o Pacers.

Os Pacers têm um histórico de 98 vitórias e 105 derrotas na temporada regular contra os Knicks, incluindo 65 vitórias e 38 derrotas em casa e 33 vitórias e 67 derrotas fora de casa.

Um dos principais confrontos individuais será entre os dois armadores, Andrew Nembhard e Jalen Brunson. Nembhard provavelmente jogará bastante tempo como o principal defensor de Brunson.

Brunson tem uma média de 26,8 pontos, 5,9 assistências e 3,1 rebotes, enquanto Nembhard tem uma média de 16,3 pontos, 7,7 assistências e 2,3 rebotes.

Os Knicks vêm de uma vitória recente por 97 a 96 sobre o Portland Trail Blazers. Já os Pacers vêm de uma derrota por 119 a 128 para o Cleveland Cavaliers.

Nesse jogo, Pascal Siakam e Ivica Zubac terminaram com 21 pontos cada, enquanto Kelly Oubre e Obi Toppin contribuíram com 17 pontos cada.

O técnico do Indiana Pacers, Rick Carlisle, após a derrota para o Cavs: “Fizemos algumas coisas boas e depois relaxamos no terceiro quarto, e isso não pode acontecer. Simples assim. Relaxamos por quatro, cinco ou seis minutos no primeiro tempo depois de abrir vantagem.” “Haverá altos e baixos nos jogos, mas, e eu ainda não analisei a situação, então preciso reservar meu julgamento, mas é apenas uma questão de consistência e precisamos melhorar.”