Onde assistir Los Angeles Clippers x Houston Rockets na NBA
Saiba onde assistir a partida nesta segunda, 23
Houston Rockets e Los Angeles Clippers se enfrentam nesta segunda-feira, 23 de novembro, em mais um duelo da temporada regular da NBA. A partida será disputada na Ball Arena, em Denver, Colorado, e reúne equipes em momentos distintos na Conferência Oeste.
O Houston Rockets chega ao confronto com campanha de 12 vitórias e cinco derrotas, brigando pelas primeiras posições da conferência. A equipe vem de uma derrota para o Denver Nuggets, após uma sequência de jogos fora de casa em que também venceu Washington e Indiana, mas perdeu para Miami.
Do outro lado, os Clippers atravessam uma fase mais complicada. Com quatro vitórias e 11 derrotas, o time de Los Angeles perdeu os últimos três jogos e tenta reagir para interromper a sequência negativa.
Que horas é Rockets x Clippers?
O jogo entre Houston Rockets e Los Angeles Clippers será nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 20h40, pelo horário de Brasília. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da NBA, sujeito à disponibilidade da partida na plataforma.
Los Angeles Clippers
- Brandon Ingram
- Rui Hachimura
- Brook Lopez
- Darius Garland
- Max Strus
Houston Rockets
- Kevin Durant
- Jabari Smith Jr.
- Alperen Sengun
- Fred VanVleet
- Amen Thompson
Os Clippers têm Julian Phillips e Quadir Copeland fora, ambos vinculados à G League por contratos de duas vias.
Já o Houston Rockets não contará com Bradley Beal, que segue em tratamento de uma lesão no joelho direito, nem com Jordan Miller, afastado após cirurgia no manguito rotador esquerdo. Cam Christie e Nick Martinelli também estão fora, vinculados à G League.