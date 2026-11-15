Onde assistir Los Angeles Lakers x Phoenix Suns: transmissão da NBA hoje (15/11)

Neste domingo, 15 de novembro de 2026, o Footprint Center em Phoenix será palco de um daqueles confrontos que a NBA adora promover: o Phoenix Suns, ainda em busca de sua melhor forma, contra o Los Angeles Lakers, que chega como o melhor time de toda a liga. O jogo entre o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers será disputado no domingo, 15 de novembro de 2026, às 18h, no Footprint Centre, em Phoenix, que tem capacidade para 18.422 torcedores.

É o confronto entre um gigante do Oeste em ascensão e um time da casa que precisa desesperadamente de pontos para sair da lanterna da Conferência Oeste.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Nos Brasil, a transmissão estará disponível na NBA League Pass, com transmissão ao vivo pela internet, mediante assinatura. O serviço oficial da NBA permite assistir às partidas ao vivo e também disponibiliza reprises e outros conteúdos da competição.

O maior atrativo está nas linhas de fundo. Para os Lakers, o esloveno Luka Dončić é o motor absoluto do melhor ataque da liga, apoiado por Austin Reaves e Collin Sexton em uma rotação profunda que também conta com arremessadores como Quentin Grimes e especialistas defensivos como Matisse Thybulle. No garrafão, Walker Kessler e o veterano Kevon Looney oferecem presença e rebotes.

Os Suns estão se agarrando ao seu pilar da franquia, Devin Booker, acompanhado pelo explosivo Jalen Green no perímetro e pela dupla de pivôs Dillon Brooks e Miles Bridges para carregar o ataque.

No garrafão, Mark Williams e o jovem sul-sudanês Khaman Maluach terão a difícil tarefa de conter o jogo criativo do adversário. Para o Phoenix, limitar o ritmo e a transição será fundamental: quando o jogo se abre, o ataque de Los Angeles não tem piedade.

O que está em jogo na classificação da NBA?

Para os Lakers, o objetivo é claro: manter a liderança no Oeste e na liga. Com San Antonio (10-2) e Houston (9-3) logo atrás na conferência, cada vitória é crucial para preservar a liderança e a vantagem de jogar em casa nos playoffs. Uma vitória em Phoenix reafirmaria seu favoritismo.

Para os Suns, o jogo se resume à sobrevivência na classificação. A 5,5 jogos da décima posição, que marca a zona de repescagem no Oeste — atualmente ocupada por Denver (6-4) — Phoenix não pode se dar ao luxo de perder terreno para seus rivais diretos.

Vencer um líder como os Lakers seria, além de proporcionar três impulsos emocionais, uma declaração de intenções de que a temporada ainda tem um longo caminho a percorrer.

Os Suns ainda não estão em uma crise irreversível, mas sua 19ª posição na classificação geral e o recorde negativo os colocam mais perto da parte inferior da tabela do Oeste do que das vagas de repescagem.

Abaixo deles na Conferência do Pacífico estão os Clippers (2-8) e os Kings (1-10), em queda livre. Portanto, o objetivo imediato do Phoenix é evitar perder contato com o grupo de perseguidores. Uma sequência de derrotas contra rivais da mesma conferência pode enterrá-los no pelotão da frente antes do fim de novembro.