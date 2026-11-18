O Toronto Raptors perdeu para o New York Knicks em casa na prorrogação em seu último confronto, e as equipes se enfrentam novamente em Toronto hoje à noite. Nesta previsão para Raptors x Knicks, você encontrará as últimas odds, informações sobre as equipes, tendências de apostas, relatório de lesões e apostas de valor em jogadores para este duelo da Divisão Atlântica.

Os Knicks (7-6) têm levado a melhor sobre os Raptors (5-8) nas últimas temporadas; em seu último jogo, uma vitória por 112-108 na prorrogação foi a 14ª consecutiva sobre Toronto.

Um dos maiores problemas dos Raptors na noite de domingo foi a incapacidade de aproveitar as oportunidades na linha de lance livre. Os Raptors converteram apenas 11 de seus 19 lances livres, enquanto os Knicks aproveitaram 23 de suas 28 tentativas. Os Knicks não só tiveram nove lances livres a mais que Toronto, como também erraram três a menos, apesar das oportunidades extras.

Isso é MUITO importante para os Raptors.

Um único lance livre convertido poderia ter permitido aos Raptors saírem da Scotiabank Arena com o placar de 6 a 7, evitando completamente a prorrogação. Embora seja válido destacar a agressividade dos Raptors e suas tentativas de infiltração para sofrer mais faltas, esse esforço seria inútil se eles não conseguissem apro

Palpite: Os Raptors vão quebrar a sequência de 14 derrotas consecutivas para os Knicks, mas não neste jogo. Eles têm sido inconsistentes em ambos os lados da quadra nas últimas partidas e terão dificuldades para pontuar novamente contra um time de Nova York que ocupa a segunda posição na liga em defesa. Espero que os Knicks arremessem melhor do que no último jogo e que vençam, estendendo sua sequência de vitórias sobre Toronto para 15 jogos.

A outra grande mudança envolve os arremessos dos Raptors de além da linha de três pontos.

Melhorar os arremessos de perímetro faria muito mais do que simplesmente adicionar pontos ao placar. Se Toronto conseguisse estabelecer uma presença mais ameaçadora no perímetro, Nova York seria forçada a respeitá-la, o que criaria mais espaços para infiltrações de jogadores como RJ Barrett e Scottie Barnes.

Onde assistir Raptors x Knicks

Nos Brasil, a transmissão do Raptors x Knicks estará disponível na NBA League Pass, com exibição ao vivo pela internet, mediante assinatura. O serviço oficial da NBA permite assistir às partidas ao vivo e também disponibiliza reprises e outros conteúdos da competição.