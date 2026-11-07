Basquete

Lakers x Trail Blazers hoje: onde assistir ao vivo e o que esperar do jogo da NBA

Jogo começa meia-noite

Escrito por Anny Malagolini
Lakers x Trail Blazers
Foto: DCI
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Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, 6 de novembro, pela Copa da NBA. Depois de vencer o primeiro confronto entre as equipes na temporada, Portland tenta repetir o resultado, enquanto o time de Luka Doncic busca dar o troco diante da torcida na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem bom momento na competição. Os Lakers chegam com campanha de sete vitórias e duas derrotas, enquanto os Trail Blazers somam seis triunfos e apenas uma derrota. Os dois times também vêm de três vitórias consecutivas.

Onde assistir Lakers x Trail Blazers ao vivo?

A partida entre Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers será transmitida ao vivo nesta sexta-feira (6) pelo Amazon Prime Video e pelo NBA League Pass, plataformas de streaming que disponibilizam jogos da liga norte-americana de basquete.

No Amazon Prime Video, os assinantes podem acompanhar a partida diretamente pelo aplicativo ou pelo site da plataforma, usando celular, computador, smart TV ou outros dispositivos compatíveis. É necessário ter acesso ao conteúdo esportivo disponibilizado no catálogo.

Já o NBA League Pass é o serviço oficial de streaming da NBA. A plataforma oferece transmissões ao vivo dos jogos, além de reprises, melhores momentos e outros conteúdos relacionados à competição. O acesso pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site oficial da liga, mediante assinatura.

Como chegam Lakers e Trail Blazers para o confronto?

O primeiro encontro entre as equipes terminou com vitória do Portland, apesar dos 129 pontos marcados pelos Lakers. Luka Doncic teve atuação de destaque, com 41 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota por sete pontos de diferença.

Agora, o time de Los Angeles tenta aproveitar o fator casa para mudar o resultado. Na rodada anterior, venceu o Sacramento Kings por 116 a 103. Já Portland chega embalado depois de superar o Phoenix Suns por 132 a 119.

Um dos principais desafios dos Lakers será transformar o bom aproveitamento nos arremessos em vantagem no placar. A equipe registra 51,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 38,8% nas bolas de três, números superiores aos do adversário, que tem 47,6% e 35,5%, respectivamente.

Por outro lado, Portland apresenta maior volume ofensivo, com média de 121,9 pontos por partida, contra 121,8 dos Lakers. A equipe também tenta mais bolas de três e tem vantagem nos rebotes.

O desempenho de Luka Doncic será novamente um dos pontos de atenção. O armador lidera a NBA, com média de 38,5 pontos por jogo, e marcou pelo menos 40 pontos em cada uma das partidas da sequência recente de vitórias dos Lakers.

Para aproveitar o potencial ofensivo do jogador, Los Angeles precisará evitar perdas de posse de bola. O time registra 17,7 turnovers por partida, um problema que pode ser explorado pela defesa de Portland, principalmente quando a marcação adversária pressiona Doncic.

A movimentação dos companheiros também será fundamental para abrir espaços e permitir arremessos em melhores condições.

Outro desafio para os Lakers será conter Damian Lillard e Deni Avdija. No primeiro confronto, Lillard marcou 21 pontos e acertou uma cesta de três decisiva, enquanto Avdija contribuiu com outros 23 pontos.

A equipe de Los Angeles também precisará ter cuidado com as faltas. No duelo anterior, cometeu 29 infrações e permitiu que Portland cobrasse 41 lances livres. Os adversários converteram 26 deles, aproveitamento que ajudou a construir a vitória.

A disputa pelos rebotes é mais um fator que pode fazer a diferença. Portland registra média de 47,4 rebotes por jogo, enquanto os Lakers ficam em 39,9. Nos rebotes ofensivos, a vantagem também é dos Trail Blazers: 13,6 contra 10,1.

Com duas equipes em boa fase e números ofensivos bastante próximos, o confronto promete ser equilibrado. Para os Lakers, controlar os rebotes, reduzir os erros e limitar as idas de Portland à linha de lance livre serão fatores decisivos na tentativa de conquistar a revanche.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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