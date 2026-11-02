Onde assistir Raptors x Lakers e transmissão da NBA neste domingo

O Los Angeles Lakers recebe o Toronto Raptors neste domingo, 1º de novembro, em partida válida pela temporada regular 2026/2027 da NBA. O confronto será disputado na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A bola sobe às 23h (horário de Brasília). Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o duelo ao vivo pela internet, por meio do NBA League Pass, plataforma oficial de streaming da liga.

O encontro coloca frente a frente duas equipes que buscam melhorar o desempenho neste início de temporada. De um lado, o Lakers conta com Luka Doncic como principal referência ofensiva. Do outro, o Raptors tem Scottie Barnes entre os destaques do elenco.

Onde assistir Raptors x Lakers ao vivo?

A partida entre Toronto Raptors e Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo no Brasil pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da NBA.

O NBA League Pass funciona por assinatura e pode ser acessado pelo aplicativo oficial da NBA ou pelo site da plataforma. Para assistir, o torcedor precisa contratar um dos planos disponíveis e entrar na conta antes do início da partida. O serviço oferece transmissões ao vivo e reprises, além de diferentes opções de áudio, incluindo português, conforme a disponibilidade da partida.

Até o momento, não há confirmação de uma transmissão gratuita do confronto no Brasil. As opções de canais e plataformas gratuitas mencionadas em guias internacionais podem ser exclusivas do público dos Estados Unidos e não necessariamente funcionam para quem acompanha a NBA em território brasileiro.

Como chegam Lakers e Raptors para o confronto?

O Los Angeles Lakers entra em quadra depois de uma derrota para o Golden State Warriors por 112 a 95, na sexta-feira (30). A equipe chegou a abrir uma vantagem de 25 pontos durante o primeiro período, mas não conseguiu sustentar o resultado e acabou superada.

Luka Doncic marcou 21 pontos apenas no primeiro quarto, mas teve participação ofensiva mais discreta no restante da partida. Austin Reaves também contribuiu com 21 pontos, embora tenha cometido oito erros de posse de bola.

Com campanha de quatro vitórias e duas derrotas, o time de Los Angeles tenta aproveitar o mando de quadra para voltar a vencer.

Já o Toronto Raptors chega de um resultado negativo diante do Orlando Magic. A equipe canadense perdeu por 121 a 114, apesar da grande atuação de Scottie Barnes. O jogador anotou 41 pontos, estabelecendo sua melhor marca individual na NBA. Mesmo com o desempenho, não conseguiu evitar a derrota da equipe, que soma três vitórias e duas derrotas na temporada.

Kawhi Leonard está fora de Raptors x Lakers?

O Toronto Raptors terá um desfalque importante para o confronto deste domingo. Kawhi Leonard está fora da partida por causa de um problema no joelho esquerdo, que já o afastou dos últimos compromissos da equipe. Sem o jogador, Scottie Barnes ganha ainda mais responsabilidade na construção das jogadas ofensivas. Immanuel Quickley também aparece como uma das principais opções do elenco para organizar o ataque.

Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic é a principal referência da equipe. O armador tenta ajudar o time a se recuperar do tropeço diante do Golden State Warriors e conquistar mais uma vitória na temporada regular.

A partida será disputada na Crypto.com Arena, com mando de quadra para o Los Angeles Lakers.