Saiba onde assistir Lakers x Kings ao vivo nesta quinta-feira

Luka Doncic e o Los Angeles Lakers enfrentarão seu rival do estado da Califórnia, o Sacramento Kings, na quarta-feira, durante a temporada regular da NBA de 2026-27. A partida começa meia-noite.

Doncic está em grande fase neste início de temporada, com uma média de 38,3 pontos por jogo, a melhor da liga, e 8,1 assistências por jogo, a maior da equipe. O pivô Walker Kessler tem uma média de 10,5 rebotes por jogo, a maior da equipe. O Los Angeles Lakers está logo atrás do Memphis Grizzlies (123,0 pontos por jogo) como o segundo time com o melhor ataque da liga neste início de temporada, com 122,5 pontos por jogo. Os Lakers têm um recorde de 6-2 após uma vitória por 138 a 117 sobre Giannis Antetokounmpo e o Miami Heat na segunda-feira.

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O Sacramento Kings conquistou sua primeira vitória na temporada na segunda-feira, derrotando o Dallas Mavericks por 115 a 100. Darius Acuff Jr. terminou com 25 pontos, a maior pontuação da partida, além de cinco rebotes e seis assistências. O ala Precious Achiuwa também liderou o jogo em rebotes, com 10.

O armador Acuff, a sétima escolha geral da primeira rodada do Draft da NBA de 2026, lidera o Sacramento Kings em pontuação, com 26,1 pontos por jogo. O ala Domantas Sabonis lidera Sacramento em rebotes, com 14,6, e em assistências, com 6,9.

Onde assistir Lakers x Kings ao vivo?

No Brasil, a transmissão ao vivo de Kings x Lakers será pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga. A plataforma disponibiliza os jogos da temporada regular ao vivo e também permite assistir às partidas posteriormente, conforme as condições do plano contratado.