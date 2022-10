Lakers x Warriors onde assistir hoje e horário da NBA (09/10/22)

Em clássico válido da pré-temporada da NBA, as equipes de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam neste domingo, no Chase Center, na Califórnia, às 21h30 (Horário de Brasília). Descubra tudo sobre o jogo do Lakers x Warriors onde assistir hoje ao vivo e se LeBron e Curry vão jogar.

Lakers x Warriors onde assistir hoje na NBA ao vivo

O jogo do Lakers e Warriors hoje tem transmissão na NBA League, às nove e meia da noite (Horário de Brasília), para os assinantes da plataforma em todo o Brasil.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming da NBA League Pass é o único responsável por exibir todos os jogos da liga norte-americana de basquete. No entanto, é preciso ser assinante da plataforma para ter acesso total do produto.

É possível encontrar todos os pacotes no site (www.nba.com/watch/league-pass-stream). Por R$305,99, o plano normal dá direito ao torcedor de todos os jogos ou a pedido, além da NBA TV com transmissão vinte e quatro horas por dia. Já o NBA Premium saí por R$ 395,99, com a possibilidade de assistir em dois dispositivos simultaneamente.

Para assistir um time a plataforma está R$ 275, 99.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Chase Center, São Francisco, Califórnia

Onde assistir: NBA League

LeBron James vai jogar? Stephen Curry joga hoje?

Tanto Lakers como Golden State Warriors não confirmaram a participação dos astros LeBron James e Stephen Curry no amistoso da pré-temporada da NBA neste domingo.

Desde o início da preseason, LeBron defendeu o Purple & Gold contra o Sacramento Kings e Phoenix Suns. Porém, na última quinta-feira, o astro não jogou contra o Minnesota Timberwolves. É provável que James apareça por alguns minutos já que se trata de um clássico do basquete norte-americano.

Do outro lado, Curry também jogou nesta pré-temporada. Ele entrou em quadra contra o Wizards, em ambos os jogos. Agora, é dúvida para a partida deste domingo. No entanto, segundo o jornalista Mike Trudell, da NBA, os atuais campeões não poderão contar com Draymond Green, depois que o atleta deu um sono no companheiro da equipe, Jordan Poole, além de Klay Thompson.

Para o Lakers, Dennis Schröder, Juan Toscano-Anderson e Troy Brown Jr. continua fora, como informou o site da NBA.

Quando vai começar a temporada regular da NBA?

A temporada regular da NBA tem início em 18 de outubro de 2022, com os jogos entre Golden State Warriors versus Lakers e Boston Celtics diante de Philadelphia 76ers.

A liga de basquete norte-americana já disponibilizou o calendário completo da temporada 2022/23. As equipes estão divididas em Conferência Leste e Oeste nos Estados Unidos, com o fim agendado para o dia 9 de abril de 2023.

Já os playoffs vão começar em 15 de abril, logo após o fim do torneio Play-In. Agora que você já sabe quando começa a temporada da NBA 2022/23, confira as principais datas.

Início da temporada regular – 18 de outubro de 2022

Fim da temporada regular – 9 de abril de 2023

Torneio Play-In – 11 a 14 de abril de 2023

Início dos Playoffs – 15 de abril de 2023

NBA All-Star 2023 (Salt Lake City, UT) – 17 a 19 de fevereiro de 2023

Finais da NBA (1º jogo até 7º) – 1º de junho de 2023 até 18 de junho

